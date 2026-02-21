El nuevo cable submarino entre La Gomera y Tenerife: un hito para la seguridad energética de Canarias

«Romper una barrera histórica». Así definen desde Agrupación Socialista Gomera (ASG) la obra que permitirá consolidar el cable submarino que conectará La Gomera con la isla de Tenerife. Se trata de la mayor innovación realizada hasta ahora en Canarias en materia de interconexión eléctrica, y sus características técnicas así lo avalan: a lo largo de los 36 kilómetros que separan ambas islas, el trazado alcanza profundidades de hasta 1.145 metros. Lejos de ser cifras aisladas, estos datos sitúan al proyecto en un escenario sin precedentes, ya que el nuevo enlace se convertirá en el cable submarino más profundo del mundo en estas dimensiones. Un hito para una isla como La Gomera.

El cable submarino –cuyas características solo han sido equiparables hasta ahora al enlace que une Creta con el Peloponeso, inaugurado en Grecia en al año 2021– permitirá afrontar retos clave que tendrán una repercusión directa en la vida de la ciudadanía. Desde reducir el aislamiento energético de La Gomera hasta facilitar un mayor aprovechamiento de las energías renovables entre las islas interconectadas. Esta infraestructura estratégica, sostienen desde Agrupación Socialista Gomera, permitirá «dejar atrás la vulnerabilidad y la fragilidad de un sistema eléctrico aislado».

En este contexto, la isla ha sufrido dos ceros energéticos de especial relevancia. El más reciente tuvo lugar el 18 de enero de 2026, hace poco más de un mes, cuando un apagón total dejó a La Gomera sin suministro eléctrico durante unos 17 minutos y obligó a esperar cerca de tres horas hasta que la compañía Endesa logró restablecer al 100% el servicio en los hogares afectados. El episodio volvió a poner de manifiesto la debilidad del sistema de generación y suministro eléctrico de la Isla. Una situación que fue denunciada por el presidente del Cabildo de La Gomera y líder de ASG Casimiro Curbelo. En este sentido, la propia Endesa remitió en septiembre de 2023 un informe al Gobierno de Canarias en el que advertía de que en la central de El Palmar algunos de los grupos de generación «habían excedido su vida útil regulatoria». La fecha de ese informe coincide, además, con un cero energético anterior, registrado en julio de 2023, que provocó un apagón general en La Gomera y mantuvo a la Isla sin suministro eléctrico durante varios días.

Una obra "fundamental"

Con este escenario de antecedentes, cobra aún mayor relevancia la importancia estratégica del cable submarino. Desde 2015, recuerdan desde Agrupación Socialista Gomera, la formación ha defendido de manera reiterada en todas las instituciones –desde los cabildos hasta el Senado– la necesidad de una infraestructura que califican de «fundamental». Diez años después, el proyecto es ya una realidad que permitirá, entre otros aspectos, reforzar la seguridad del suministro eléctrico y proteger la actividad económica y los servicios esenciales, garantizando que infraestructuras críticas como los hospitales no se queden sin luz en ningún momento.

El camino, aunque no ha sido fácil y ha requerido un trabajo "de mucho diálogo y constancia", ha merecido la pena para "superar una barrera histórica". Este avance, que la Agrupación Socialista Gomera considera "muy importante", sirve además de impulso para seguir avanzando hacia nuevos objetivos, porque, subrayan, "no todo está hecho". Los próximos pasos se centran en completar el cierre del anillo eléctrico insular por la zona sur, lo que reforzaría la seguridad energética de La Gomera al atender una de las áreas más sensibles ante la debilidad del sistema y la imposibilidad de suministrar energía por esa vía. Esta reivindicación ha sido constante durante años al referirse a la necesidad de garantizar un suministro estable para toda la Isla.

La construcción del cable submarino que une Tenerife y La Gomera ha supuesto una inversión de 100 millones de euros. Con su entrada en funcionamiento, prevista para el 25 de marzo, La Gomera dejará de estar aislada, integrándose plenamente en el sistema eléctrico de Tenerife y permitiendo un intercambio mutuo tanto de energía como de fuentes renovables entre ambas islas. Desplegado por Red Eléctrica de España (REE), el proyecto destaca por su carácter innovador: para operar a grandes profundidades se han utilizado tecnologías de último avance, capaces de garantizar la potencia de 36 kilovatios que proporciona el enlace. Asimismo, está diseñado para soportar la presión del mar a estas profundidades y asegurar su funcionamiento sin contratiempos.