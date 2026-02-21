‘Hazte diyei’
Sam AM
Uno de los DJ y productores más personales de Canarias, también en Malavillosa
Job Ledesma
¿Sam AM es un DJ de…?
No me gusta definirme por estilos. Creo que soy un DJ que intenta escuchar mucho y hablar poco. Me interesa más generar un espacio que demostrar nada.
¿Por qué se hizo DJ?
Me gusta mucho la música, estuve en grupos, toqué la batería y el bajo hasta que descubrí la música electrónica
¿De dónde viene su nombre artístico?
Viene simplemente de mi nombre. Me llamo Shamir y «AM» son mis apellidos.
¿Una canción donde se quedaría a vivir?
Hay temas de Robert Armani que tienen esa cualidad. Son tan insistentes y físicos que cuando arrancan no quiero que se acaben, la magia está en la repetición.
Y al contrario, ¿qué canción le parece tan insufrible que si pudiera la borraría de la historia?
Cuando una canción se hace popular, pierde el contexto y está hasta en la sopa, le suelo coger cierta manía.
¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?
Una vez un técnico de sonido me quiso sabotear porque, según él, le estaba dando muy fuerte a los botones de cue del reproductor.
Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o gesto raro cuando pincha?
Me han dicho que me concentro muchísimo y pongo cara seria, como si estuviera resolviendo algo muy complicado cuando en realidad solo estoy disfrutando.
Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en un espacio soñado: ¿cuál diría?
Le pediría que me lleve a los 90, a una rave en una warehouse. Me interesa esa sensación de comunidad y experimentación que tenían los clubes entonces, antes de que todo fuera tan medido.
Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?
Cuando no estoy pinchando me gusta crear, ya sea con el diseño, con proyectos gráficos o incluso con música que no tiene que ver con sesiones.
La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que de da de comer?
Trabajo en diseño gráfico y en imprenta/serigrafía. La música es mi pasión, pero lo que me da de comer viene de mis proyectos visuales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- Así cambiará el tiempo en Canarias esta tarde: viento fuerte y nubosidad en el norte
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet
- Jacob Lorenzo emociona a Canarias junto a su hijo disfrazado de hada en el Carnaval de Tenerife