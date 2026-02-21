´Valientes´, un camino para sanar lo que deja el cáncer infantil

El Patio del Cabildo de Gran Canaria se convirtió esta mañana en un espacio de mucha emoción compartida y complicidad parental durante el estreno del documental Valientes, una producción impulsada por la Fundación Pequeño Valiente y dirigida por Fabián Figueroa, que recoge la experiencia del Camino de Santiago realizado por padres y madres de menores con cáncer. No fue una proyección al uso, sino un acto de reconocimiento colectivo a un proceso de duelo, sanación y acompañamiento que continúa más allá de la enfermedad.

El documental, traslada al espectador hasta Galicia, punto inicial del Camino Inglés desde Ferrol, y acompaña a diez padres y madres y tres profesionales durante una travesía que, más allá del recorrido físico, se convierte en un viaje interior. «El camino nos ha sanado mucho», explicó José Juan Pérez Castro, presidente de la Fundación Pequeño Valiente, antes de la proyección, aludiendo a una experiencia que permitió «aliviar, soltar lastre de la mochila y seguir caminando».

Peregrinos y miembros de Pequeño Valiente, en el Camino de Santiago. / La Provincia

Un camino individual

Uno de los rasgos más singulares del proyecto es que los progenitores realizan el camino de forma individual, no en pareja, siguiendo la recomendación de los psicólogos de la fundación. «Cada uno cura el tránsito por la enfermedad a su manera», señaló Pérez, recordando que entre los participantes hay padres que han perdido a sus hijos. «El camino ha ido a sanar, a curar las heridas», insistió.

La fuerza del documental reside en la comunidad que se construye durante la marcha. «Compartir experiencias, hablar con el mismo lenguaje, con las miradas... Todos pasamos por ahí», relató el presidente de la fundación. En apenas siete días se generan vínculos profundos entre personas que no se conocían, pero que comparten un mismo punto de partida: el impacto del cáncer infantil en sus vidas. «Tenemos el mismo canal de transmisión», afirmó, en referencia a una vivencia que iguala y conecta.

Tercera edición

Valientes no es una iniciativa aislada, la fundación lleva años impulsando este tipo de caminos terapéuticos. «Como padres llevamos tres etapas, tres años haciendo el camino», explicó Pérez, a los que se suman otras experiencias previas con adolescentes. «Todos quieren repetir, todos quieren volver al camino», aseguró.

La película, de unos 80 minutos de duración, fue dirigida por Fabián Figueroa y rodada por Alan Gray, quien acompañó al grupo durante todo el recorrido. Tras su estreno en Gran Canaria, la fundación prevé su difusión a través de televisión y su proyección en otras islas. «Es necesario que se hable del cáncer infantil», defendió Pérez y recordó, además, que la enfermedad no solo afecta al niño, también a la familia «y deja marcas».