La Aemet alerta de un domingo con calima y ascenso destacado de temperaturas en Canarias: estas serán las zonas más afectadas

El polvo en suspensión se extenderá de este a oeste y las máximas podrán alcanzar valores cercanos a los 30 grados en varias islas

Pronóstico del tiempo de la Aemet en Canarias del 15 al 21 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo de la Aemet en Canarias del 15 al 21 de febrero de 2026

Aemet/FOTO: Windy.com

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este domingo una calima significativa en Canarias, que comenzará afectando a medianías y se irá extendiendo hacia la costa a lo largo del día, avanzando de este a oeste. Las vertientes este y sur serán las más expuestas a esta intrusión de polvo en suspensión.

Además, se prevé un ascenso generalizado de las temperaturas, que será localmente notable en las máximas de las vertientes norte y este. En distintos puntos del archipiélago no se descarta que los termómetros alcancen los 30 ºC, especialmente en medianías y zonas interiores.

Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, aunque en las islas más occidentales podrían aparecer intervalos de nubes altas durante la tarde y la noche.

La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE — Previsión del tiempo: calima significativa y calor en aumento

Cielos poco nubosos o despejados durante la jornada. Calima significativa, con mayor concentración en la mañana y primeras horas de la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en mínimas y en zonas del norte en las máximas, donde podrían alcanzarse los 30 ºC de forma local. Viento flojo a moderado del nordeste, tendiendo a este. En interior y vertiente oeste, sureste moderado con rachas puntualmente muy fuertes.

Arrecife: 17 / 26 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con polvo en suspensión y subida térmica

Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Calima significativa, especialmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso, más notable en mínimas y en zonas norte y oeste en las máximas. Posibles 30 ºC en el interior. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a este. En interior y oeste, sureste moderado con rachas muy fuertes puntuales.

Puerto del Rosario: 17 / 25 °C

GRAN CANARIA — Calima extendiéndose a costas y máximas más altas

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el nordeste de madrugada. Calima significativa desde primeras horas en vertientes este y sur, extendiéndose progresivamente. Temperaturas en ascenso, localmente notable en mínimas del oeste y suroeste y en máximas del norte y este. No se descartan 30 ºC en medianías. Viento flojo a moderado del nordeste, tendiendo a este. Brisas en costas del oeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 26 °C

TENERIFE — Repunte notable de temperaturas en norte y este

Cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte a primeras horas. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, localmente notable en las máximas del norte y este. Posibles 30 ºC en vertientes oeste y sur. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y oeste de madrugada. En medianías y cumbres, sureste flojo a moderado.

Santa Cruz de Tenerife: 15 / 27 °C

LA GOMERA — Ambiente seco y máximas en ascenso

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el norte de madrugada. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso; mínimas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos noroeste y este durante la madrugada.

San Sebastián de La Gomera: 15 / 25 °C

LA PALMA — Calima progresiva y subida térmica en vertientes norte y este

Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en nordeste y costas del oeste en horas nocturnas. Calima significativa que afectará especialmente a la vertiente este a partir de la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, localmente notable en máximas del norte y este. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 24 °C

EL HIERRO — Ascenso moderado de máximas y calima desde la tarde

Poco nuboso o despejado durante la jornada. Calima significativa afectando principalmente a vertientes este y sur a partir de la tarde. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso; mínimas con pocos cambios o ligero aumento. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste durante la madrugada.

Valverde: 12 / 20 °C

