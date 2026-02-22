La Aemet alerta de un domingo con calima y ascenso destacado de temperaturas en Canarias: estas serán las zonas más afectadas
El polvo en suspensión se extenderá de este a oeste y las máximas podrán alcanzar valores cercanos a los 30 grados en varias islas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este domingo una calima significativa en Canarias, que comenzará afectando a medianías y se irá extendiendo hacia la costa a lo largo del día, avanzando de este a oeste. Las vertientes este y sur serán las más expuestas a esta intrusión de polvo en suspensión.
Además, se prevé un ascenso generalizado de las temperaturas, que será localmente notable en las máximas de las vertientes norte y este. En distintos puntos del archipiélago no se descarta que los termómetros alcancen los 30 ºC, especialmente en medianías y zonas interiores.
Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, aunque en las islas más occidentales podrían aparecer intervalos de nubes altas durante la tarde y la noche.
La predicción del tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE — Previsión del tiempo: calima significativa y calor en aumento
Cielos poco nubosos o despejados durante la jornada. Calima significativa, con mayor concentración en la mañana y primeras horas de la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en mínimas y en zonas del norte en las máximas, donde podrían alcanzarse los 30 ºC de forma local. Viento flojo a moderado del nordeste, tendiendo a este. En interior y vertiente oeste, sureste moderado con rachas puntualmente muy fuertes.
Arrecife: 17 / 26 °C
FUERTEVENTURA — Tiempo estable con polvo en suspensión y subida térmica
Predominio de cielos poco nubosos o despejados. Calima significativa, especialmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso, más notable en mínimas y en zonas norte y oeste en las máximas. Posibles 30 ºC en el interior. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a este. En interior y oeste, sureste moderado con rachas muy fuertes puntuales.
Puerto del Rosario: 17 / 25 °C
GRAN CANARIA — Calima extendiéndose a costas y máximas más altas
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el nordeste de madrugada. Calima significativa desde primeras horas en vertientes este y sur, extendiéndose progresivamente. Temperaturas en ascenso, localmente notable en mínimas del oeste y suroeste y en máximas del norte y este. No se descartan 30 ºC en medianías. Viento flojo a moderado del nordeste, tendiendo a este. Brisas en costas del oeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 26 °C
TENERIFE — Repunte notable de temperaturas en norte y este
Cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte a primeras horas. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, localmente notable en las máximas del norte y este. Posibles 30 ºC en vertientes oeste y sur. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y oeste de madrugada. En medianías y cumbres, sureste flojo a moderado.
Santa Cruz de Tenerife: 15 / 27 °C
LA GOMERA — Ambiente seco y máximas en ascenso
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el norte de madrugada. Calima significativa desde la mañana en vertientes este y sur. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso; mínimas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos noroeste y este durante la madrugada.
San Sebastián de La Gomera: 15 / 25 °C
LA PALMA — Calima progresiva y subida térmica en vertientes norte y este
Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos en nordeste y costas del oeste en horas nocturnas. Calima significativa que afectará especialmente a la vertiente este a partir de la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, localmente notable en máximas del norte y este. Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos fuertes en extremos sureste y noroeste.
Santa Cruz de La Palma: 19 / 24 °C
EL HIERRO — Ascenso moderado de máximas y calima desde la tarde
Poco nuboso o despejado durante la jornada. Calima significativa afectando principalmente a vertientes este y sur a partir de la tarde. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso; mínimas con pocos cambios o ligero aumento. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste durante la madrugada.
Valverde: 12 / 20 °C
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet