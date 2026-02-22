Meteorología
La Aemet intensifica su pronóstico sobre la calima en Canarias: estas son las islas más afectadas
El polvo en suspensión afectará a todas las islas, con especial incidencia en vertientes sur y este, y rachas intensas en Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes una jornada marcada por la calima en todo el archipiélago canario, con cielos en general despejados y presencia de intervalos de nubosidad alta a lo largo del día.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en líneas generales. Las mínimas tenderán a mantenerse estables o subir ligeramente, mientras que en las cumbres de las islas de mayor relieve se espera un descenso moderado. En cuanto a las máximas, apenas variarán, aunque podrían bajar ligeramente en las islas orientales.
El viento soplará de componente este, entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte intensidad durante la madrugada y primeras horas en la vertiente noroeste de Lanzarote y en el oeste de Fuerteventura. En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 3 a 5 en las islas occidentales, con marejadilla o marejada, y del este o sureste de fuerza 2 a 4 en las orientales. Además, habrá mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros en todo el archipiélago.
El pronóstico del tiempo, isla a isla
LANZAROTE — Calima y viento más intenso a primera hora
Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta durante la segunda mitad del día. Calima presente durante toda la jornada. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado de componente este, que durante la madrugada y la mañana soplará moderado del sureste con intervalos de fuerte en zonas de interior y vertiente noroeste. Por la tarde tenderá a flojo del nordeste.
Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 25
FUERTEVENTURA — Ambiente seco con ligero descenso en interiores
Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta en la segunda mitad del día y presencia de calima. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en el resto. Viento de componente este entre flojo y moderado, con intervalos fuertes del sureste durante la madrugada y mañana en interior y vertiente noroeste. Después tenderá a flojo del nordeste.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 24
GRAN CANARIA — Calima más notable en vertientes sur y este
Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta por la tarde. Calima generalizada, más acusada en el sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ascensos en la vertiente norte y descensos en cumbres. Máximas con pocos cambios en costas y ligero descenso en el resto. Viento flojo a moderado de componente este.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 / 24
TENERIFE — Cielos abiertos y polvo en suspensión
Predominarán los cielos despejados con algunas nubes altas desde la mañana. La calima afectará especialmente al sur y este de la isla. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo en zonas del nordeste y áreas bajas del norte y este, donde subirán ligeramente. En cumbres centrales se espera un descenso moderado. El viento será flojo a moderado del este.
Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C
LA GOMERA — Día luminoso pero con ambiente brumoso
La calima marcará la jornada, sobre todo en vertientes sur y este, bajo cielos despejados con algunas nubes altas. Las mínimas subirán y las máximas apenas variarán, con ligeros descensos en medianías del suroeste. El viento del este soplará con intensidad moderada.
San Sebastián de La Gomera: 20 / 25 °C
LA PALMA — Nubosidad alta y descenso en cumbres
Predominarán los intervalos de nubes altas con presencia de calima, más apreciable en las vertientes sur y este. Las mínimas subirán en costas, mientras que en cumbres se notará un ligero descenso. Las máximas apenas cambiarán. El viento del este será flojo a moderado, con rachas fuertes puntuales en los extremos sureste y noroeste durante la madrugada.
Santa Cruz de La Palma: 19 / 27 °C
EL HIERRO — Ambiente seco y temperaturas estables
La isla vivirá una jornada de intervalos de nubosidad alta y calima generalizada, especialmente en las vertientes sur y este. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios destacados. El viento del este soplará entre flojo y moderado.
Valverde: 16 / 25 °C
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
- El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet