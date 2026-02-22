La Aemet intensifica su pronóstico sobre la calima en Canarias: estas son las islas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes una jornada marcada por la calima en todo el archipiélago canario, con cielos en general despejados y presencia de intervalos de nubosidad alta a lo largo del día.

Las temperaturas registrarán pocos cambios en líneas generales. Las mínimas tenderán a mantenerse estables o subir ligeramente, mientras que en las cumbres de las islas de mayor relieve se espera un descenso moderado. En cuanto a las máximas, apenas variarán, aunque podrían bajar ligeramente en las islas orientales.

El viento soplará de componente este, entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte intensidad durante la madrugada y primeras horas en la vertiente noroeste de Lanzarote y en el oeste de Fuerteventura. En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 3 a 5 en las islas occidentales, con marejadilla o marejada, y del este o sureste de fuerza 2 a 4 en las orientales. Además, habrá mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros en todo el archipiélago.

El pronóstico del tiempo, isla a isla

LANZAROTE — Calima y viento más intenso a primera hora

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta durante la segunda mitad del día. Calima presente durante toda la jornada. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado de componente este, que durante la madrugada y la mañana soplará moderado del sureste con intervalos de fuerte en zonas de interior y vertiente noroeste. Por la tarde tenderá a flojo del nordeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 25

FUERTEVENTURA — Ambiente seco con ligero descenso en interiores

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta en la segunda mitad del día y presencia de calima. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ligero descenso en zonas de interior y con pocos cambios en el resto. Viento de componente este entre flojo y moderado, con intervalos fuertes del sureste durante la madrugada y mañana en interior y vertiente noroeste. Después tenderá a flojo del nordeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 24

GRAN CANARIA — Calima más notable en vertientes sur y este

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta por la tarde. Calima generalizada, más acusada en el sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ascensos en la vertiente norte y descensos en cumbres. Máximas con pocos cambios en costas y ligero descenso en el resto. Viento flojo a moderado de componente este.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 / 24

TENERIFE — Cielos abiertos y polvo en suspensión

Predominarán los cielos despejados con algunas nubes altas desde la mañana. La calima afectará especialmente al sur y este de la isla. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo en zonas del nordeste y áreas bajas del norte y este, donde subirán ligeramente. En cumbres centrales se espera un descenso moderado. El viento será flojo a moderado del este.

Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C

LA GOMERA — Día luminoso pero con ambiente brumoso

La calima marcará la jornada, sobre todo en vertientes sur y este, bajo cielos despejados con algunas nubes altas. Las mínimas subirán y las máximas apenas variarán, con ligeros descensos en medianías del suroeste. El viento del este soplará con intensidad moderada.

San Sebastián de La Gomera: 20 / 25 °C

LA PALMA — Nubosidad alta y descenso en cumbres

Predominarán los intervalos de nubes altas con presencia de calima, más apreciable en las vertientes sur y este. Las mínimas subirán en costas, mientras que en cumbres se notará un ligero descenso. Las máximas apenas cambiarán. El viento del este será flojo a moderado, con rachas fuertes puntuales en los extremos sureste y noroeste durante la madrugada.

Santa Cruz de La Palma: 19 / 27 °C

EL HIERRO — Ambiente seco y temperaturas estables

La isla vivirá una jornada de intervalos de nubosidad alta y calima generalizada, especialmente en las vertientes sur y este. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios destacados. El viento del este soplará entre flojo y moderado.

Valverde: 16 / 25 °C