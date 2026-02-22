Alerta en Canarias por riesgo de asfixia en gominolas de Hello Kitty
La AESAN ordena la retirada del producto distribuido en varias comunidades, entre ellas Canarias, y recomienda no consumirlo si se tiene en casa
La alerta alimentaria afecta directamente a Canarias. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido del riesgo de asfixia asociado a unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón y ha ordenado su retirada del mercado en varias comunidades autónomas, entre ellas el Archipiélago.
El producto señalado es la “Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak”, de la marca Sanrio, conocida internacionalmente por comercializar artículos vinculados al popular personaje infantil. Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan este dulce en su domicilio que no lo consuman bajo ningún concepto.
La notificación ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada efectiva de los canales de comercialización y evitar riesgos para la población.
Canarias, entre las comunidades donde se distribuyó el producto
La alerta adquiere especial relevancia en el Archipiélago, ya que Canarias figura expresamente entre las comunidades donde estas gominolas fueron distribuidas inicialmente. También se comercializaron en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.
No obstante, la AESAN no descarta que el producto haya podido ser redistribuido a otros territorios, por lo que la vigilancia se mantiene activa en todo el país.
