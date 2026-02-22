Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.CarnavalAsesinato en TenerifeSucesosCalima CanariasLoterías
instagramlinkedin

Alerta en Canarias por riesgo de asfixia en gominolas de Hello Kitty

La AESAN ordena la retirada del producto distribuido en varias comunidades, entre ellas Canarias, y recomienda no consumirlo si se tiene en casa

Gominolas Hello Kitty

Gominolas Hello Kitty

Mar Molina

La alerta alimentaria afecta directamente a Canarias. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido del riesgo de asfixia asociado a unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón y ha ordenado su retirada del mercado en varias comunidades autónomas, entre ellas el Archipiélago.

El producto señalado es la “Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak”, de la marca Sanrio, conocida internacionalmente por comercializar artículos vinculados al popular personaje infantil. Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan este dulce en su domicilio que no lo consuman bajo ningún concepto.

La notificación ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada efectiva de los canales de comercialización y evitar riesgos para la población.

Canarias, entre las comunidades donde se distribuyó el producto

La alerta adquiere especial relevancia en el Archipiélago, ya que Canarias figura expresamente entre las comunidades donde estas gominolas fueron distribuidas inicialmente. También se comercializaron en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.

Noticias relacionadas

No obstante, la AESAN no descarta que el producto haya podido ser redistribuido a otros territorios, por lo que la vigilancia se mantiene activa en todo el país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  4. Guardia Civil y DGT avisan: la baliza V16 y los documentos que debes llevar en el coche para evitar multas en 2026
  5. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  6. El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
  7. Canarias entra en prealerta por calima: estas son las islas y zonas más afectadas el Lunes de Carnaval
  8. El viento y la calima regresan este jueves a Canarias, según pronostica la Aemet

Alerta en Canarias por riesgo de asfixia en gominolas de Hello Kitty

Alerta en Canarias por riesgo de asfixia en gominolas de Hello Kitty

La Aemet intensifica su pronóstico sobre la calima en Canarias: estas son las islas más afectadas

La Aemet intensifica su pronóstico sobre la calima en Canarias: estas son las islas más afectadas

Un 71,8% de las viviendas previstas en Canarias están bloqueadas

Un 71,8% de las viviendas previstas en Canarias están bloqueadas

Casimiro Curbelo: "La Gomera y Tenerife están unidas por una autopista de datos sobre el mar"

Casimiro Curbelo: "La Gomera y Tenerife están unidas por una autopista de datos sobre el mar"

Muere su padre y su hermana y no pudo coger la baja: el testimonio de una autónoma en Canarias

Muere su padre y su hermana y no pudo coger la baja: el testimonio de una autónoma en Canarias

Casimiro Curbelo: "ASG pacta por el bien de la ciudanía de Canarias y no por el interés de los partidos"

Casimiro Curbelo: "ASG pacta por el bien de la ciudanía de Canarias y no por el interés de los partidos"

Shinji Yamada, cónsul de Japón en Canarias: "Mi objetivo es contribuir a que las Islas se conviertan en un hub"

Shinji Yamada, cónsul de Japón en Canarias: "Mi objetivo es contribuir a que las Islas se conviertan en un hub"

La historia no escrita sobre el libro ‘Frankenstein’

La historia no escrita sobre el libro ‘Frankenstein’
Tracking Pixel Contents