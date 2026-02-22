Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias es la comunidad con la tasa más alta de exclusión social: el 25,5% de la población

El informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias, que se presentará el 23 de febrero, refleja que el 9,2% de la población sufre exclusión severa en las Islas

El director de Cáritas Diocesana de Canarias, Don Gonzalo Marrero; el obispo de Canarias, José Mazuelos, y la secretaria general de la institución, Caya Suárez.

El director de Cáritas Diocesana de Canarias, Don Gonzalo Marrero; el obispo de Canarias, José Mazuelos, y la secretaria general de la institución, Caya Suárez. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

El próximo lunes, 23 de febrero, Thomas Ubrich, miembro del Comité Técnico de Fundación FOESSA, presentará el informe que analiza la exclusión y el desarrollo social en Canarias. El acto se celebrará en la Casa de la Iglesia, situada en Vegueta, a partir de las 10.30 horas.

El Informe FOESSA confirma que Canarias es la comunidad autónoma con la mayor tasa de exclusión social del Estado, el 25,5% de la población. Un 16,2% de las personas sufre una exclusión moderada, mientras que el 9,2% sufre una exclusión severa en Canarias.

El IX Informe FOESSA nacional ha sido realizado por 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y fundaciones a partir de una encuesta propia a 12.289 hogares en todo el Estado, que permite extraer datos significativos y conclusiones relevantes de Canarias.

Al acto asistirán Mons. José Mazuelos, Obispo de la Diócesis de Canarias, Mons. Eloy Santiago, Obispo de la Diócesis de Tenerife, Juan Rognoni, Director de Cáritas Diocesana de Tenerife y Gonzalo Marrero, Director de Cáritas Diocesana de Canarias.

