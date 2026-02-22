Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y líder de ASG: "Pacto por el bien de la ciudadanía de Canarias y no por el interés de los partidos"

Casimiro Curbelo (San Sebastián de La Gomera, 1955) preside desde 1991 el Cabildo de La Gomera y fundó en 2015 la Agrupación Socialista Gomera (ASG), un partido esencial en los tres últimosgobiernos de Canarias.

Usted fundó ASG hace once años, un partido que ha sido clave en los tres últimos gobiernos de Canarias, pues cuando Fernando Clavijo se quedó en minoría en 2016 lo apoyó desde fuera, en 2019 formó parte del progresista 'pacto de las flores' y ahora, de nuevo, apoya al Gobierno de Clavijo con el PP ¿Se ha convertido en partido bisagra?

Viene bien esta pregunta para transmitirle a los ciudadanos que lo único que ha hecho ASG es ponerle sentido común a las políticas y a los pactos en cada momento porque, indudablemente, es lo que falta muchas veces. Yo no me sonrojo por pactar con el PP porque mis principios ideológicos siguen siendo los mismos siempre y soy una persona progresista. ¿Eso me impide un pacto con el PP? ¡Claro que no! Cuando yo pacto con alguien pienso en acuerdos para el bien de la ciudadanía, de Canarias, y no en las siglas de los otros partidos políticos ni de sus intereses partidistas. Hay quienes confunden esa realidad y dicen que queremos comer en cualquier plato. ¡Ni por asomo! Pactamos con una visión de construir una Comunidad Autónoma entre todos.

Por cierto, ahora que está de moda lo de construir confluencias entre distintos componentes con el mismo perfil ideológico, ¿qué fue de aquel proyecto que tenía usted al principio de hacer una especie de Agrupaciones Socialistas de Canarias (ASC) como en su momento fueron las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC)? ¿Se ha olvidado?

Bueno, ese proyecto está ahí, ese proyecto está siempre ahí. Es verdad que hoy es mucho más complejo avanzar en la constitución de partidos políticos de esta naturaleza en las islas. Pero ese proyecto y esa idea inicial que se fraguó en La Gomera y se implantó en Tenerife con la Agrupación Socialista de Tenerife (AST) sigue ahí. Otra cosa distinta es que en el futuro la utilicemos o no.

Antes, cuando se refería a la forma de actuar de ASG, hablaba del sentido común. ¿Cree que en la política actual falta ese sentido común?

Canarias afronta muchos retos, algunos propios que debe solucionar el Gobierno regional y otros que se deben negociar con el Estado o la Unión Europea (UE) y que no pueden ser objeto de bloqueo político; hay que pensar en el interés de la ciudadanía y no en desgastar al adversario. Por ejemplo, Canarias necesita como agua de mayo un nuevo sistema de financiación, pero no éste que ha diseñado la ministra María Jesús Montero y que, por cierto, no va a salir adelante en lo que resta de legislatura. Por tanto, la población ajustada, la condición de insularidad, la pobreza y la exclusión social, las necesidades canarias tienen que ser perfectamente reflexionadas en el nuevo sistema de financiación autonómico entre el Estado y Canarias; no puede ser algo impuesto y diseñado en un despacho a espaldas de los canarios.Y Canarias también necesita el decreto que convierta en ley el acuerdo de 2023 para investir a Pedro Sánchez.

Casimiro Curbelo en la Sala Biblioteca del Parlamento de Canarias antes de la entrevista. / Andrés Gutiérrez

¿Esa falta de sentido común es lo que, a su juicio, da alas a la ultraderecha en todo el mundo?

Creo que, para mal, perdimos un momento de la historia reciente de nuestro país de buscar puntos de encuentro y que los grandes partidos políticos pudieran entenderse. Me refiero al PSOE y al PP. Ahora es imposible. ¿Si un ciudadano de a pie, cada vez que enciende el televisor lo único que ve es crispación, crispación y más crispación y sus problemas todavía sin resolver, qué hace? Enfadarse. ¿Y cuál es la reacción? Votar por aquello que lógicamente no ha existido ni se le conoce acción de gobierno. El enfado les lleva a votar radicalismo, sea de derecha o sea de izquierda. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Los políticos y la política que crispa. Por eso apelo al sentido común, porque una de las reglas democráticas más importante es la capacidad de diálogo, de escucha, de reflexión y de acuerdo. Y si los ciudadanos no ven en la política y en los políticos la capacidad de dialogar, de reflexionar y de pactar asuntos para el interés de los ciudadanos, nos mandan a todos a hacer gárgaras.

El enfado de la gente por la crispación lleva a votar radicalismo, sea este de derecha o sea de izquierda

¿No se piensa en el interés de los ciudadanos?

Al contrario, se piensa más en el desastre del adversario. Ya se piensa más en utilizar cualquier cosa que inclusive que no tenga en absoluto nada que ver ni con la realidad ni con el interés de los ciudadanos. Por eso, apelo al sentido común y que no vayan por ese camino. Es un camino erróneo. Creen algunos que con esa política del todo vale y el desgaste por el desgaste les va a traer rédito político. Todo lo contrario.

Bajemos el balón de nuevo al terreno de juego canario. Antes citó dos claros ejemplos en los que la oposición no apoya al Gobierno de Clavijo y se alinea con el del Estado, que en un caso dice que el Archipiélago es el más beneficiado con la nueva financiación y, en el otro, que el ‘decreto Canarias’ va más allá de lo que se había pactado en 2023.

Pues hablemos de eso, pero hablemos. Dejemos a un lado la táctica partidista y pongamos sentido común. Convoquemos reuniones y acordemos lo que podamos pactar, pero no hay que negarse a hablar. Se tienen que poner de acuerdo el PSOE con CC y el PP también. Quizá no sea posible una aprobación integral de lo planteado, pero lo que es conveniente, y por eso apelo al sentido común, es que se sienten el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias con la interlocución de Ángel Víctor Torres y de Fernando Clavijo y que se empiece a negociar para ver lo que podemos acordar, sobre la base de que ninguno de los interlocutores debe pensar en ser útil para las siglas de su partido político, sino que hay que ser útil para los ciudadanos y para Canarias.

Casimiro Curbelo en una sala del Parlamento durante la entrevista. / Andrés Gutiérrez

Otro reto que afronta Canarias es el nuevo marco financiero de la Unión Europea (UE), que amenaza con dejar el concepto de región ultraperiférica (RUP) en una entelequia.

Eso que dice me genera gran inquietud, porque es cierto. Canarias necesita que se garantice el cumplimiento del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que reconoce la singularidad de las RUP y obliga a la Comisión a velar para que nuestro desarrollo económico y social se haga, en nuestro caso, con Canarias, que se haga con la Comunidad Autónoma y no se deje en manos de los Estados miembros. La UE debe entender que no es igual la negociación con nuestra Comunidad Autónoma para negociar con solvencia los programas como el Posei o el Feaga directamente con Canarias, que negociarlo con los Estados miembros como España, Francia y Portugal, que son los otros países con RUP. Muchos burócratas no entienden que Canarias es una región alejada, es una región singular que depende muchísimo del Estado y de la propia UE, pero no porque queramos nosotros como ciudadanos, sino porque lo reconoce así la Constitución, lo reconoce el Estatuto y los reconoce el propio Tratado.

Necesitamos como agua de mayo un sistema de financiación, pero no el que ha diseñado la ministra Montero

¿Y cuáles son los retos cuya solución interpela de forma directa al Gobierno canario que apoya ASG?

La vivienda, sin duda. Hay que seguir apostando y poniendo recursos para construir viviendas en las islas. Y aquí tenemos que sumar todos, desde la Comunidad Autónoma a los cabildos y los ayuntamientos con los planes generales para que haya posibilidad de autorizar y dar licencias para construir, es decir, que haya suelo disponible. Además de la vivienda hay que combatir la pobreza y la exclusión social, que es verdad que ha bajado, pero hay un déficit estructural en esta materia. El reto demográfico es otra cuestión fundamental, como antes decía, no podemos seguir creciendo de forma ilimitada hay que tomar decisiones y alguna ley tenemos que aprobar para limitar la llegada de foráneos, como la restricción de la venta de casas a no residentes, y Europa lo tiene que entender. El fenómeno migratorio, aunque ha descendido la llegada de inmigrantes, es un problema que tenemos que seguir atendiendo, así como conseguir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos canarios.

Noticias relacionadas

Llevamos décadas con la reflexión de diversificar la economía canaria, pero seguimos dependiendo del Turismo.

El turismo es la actividad económica principal para generar riqueza y empleo. El año pasado se facturaron 22.700 millones de euros. Buena parte de esos recursos se va fuera, pero otra se queda aquí y no se reinvierte para mejorar la vida de nuestra gente. Ya un trabajador con el incremento de precios que ha habido no puede vivir con 1.100 euros, ni siquiera con los 1.200 del salario mínimo. El otro día vi muy enfadado al presidente Sánchez diciéndole a los empresarios que paguen más. ¡Pero hombre, si eso lo lleva diciendo desde hace dos años el presidente Clavijo! Aunque también tenemos el problema de que debemos invertir en formar gente porque hay problemas para encontrar un trabajador en sectores emergentes. Debemos solucionar eso también.