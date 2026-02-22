La Diócesis de Canarias inicia los preparativos ante la posible visita del papa León XIV a España

La Diócesis de Canarias ha comenzado a dar pasos en la organización ante una eventual visita de Su Santidad el papa León XIV. Este fin de semana recibió a los coordinadores designados por la Conferencia Episcopal Española, Yago de la Cierva y Fernando Jiménez Barriocanal, para abordar los primeros trabajos preparatorios.

Ambos mantuvieron un encuentro con el obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos, el obispo auxiliar, Mons. Cristóbal Déniz, y los integrantes de la comisión diocesana creada específicamente para este cometido.

Primeros trabajos organizativos

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos vinculados a una posible visita papal, entre ellos la logística, financiación, traslados, propuestas de actos y posibles localizaciones, así como la planificación comunicativa necesaria para un acontecimiento de esta magnitud.

La diócesis actúa, no obstante, con prudencia. Por el momento no existe un plan de viaje confirmado ni un programa oficial de actos, aunque se avanza en la elaboración de distintos escenarios organizativos.

Visita previa desde el Vaticano

En el mes de marzo está prevista la llegada de una comisión de la Santa Sede, cuyo objetivo será conocer de primera mano la realidad de la diócesis y contribuir a la elaboración de una hoja de ruta preliminar. Esta propuesta deberá ser posteriormente estudiada en el Vaticano para su eventual aprobación.

Mons. José Mazuelos expresó su “satisfacción por este encuentro preparatorio” y mostró su esperanza en que pueda confirmarse la visita del Pontífice. Según señaló, el hecho de que León XIV haya manifestado su deseo de visitar Canarias supone “un motivo de profunda gratitud y esperanza” para la Iglesia en el Archipiélago.

El obispo invitó además a los fieles a colaborar “con espíritu de unidad y responsabilidad” ante esta posibilidad, y pidió que se atienda exclusivamente a la información oficial difundida por los canales de la Diócesis de Canarias.