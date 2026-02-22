Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias

Multado con 600 euros y la pérdida de 6 puntos por superar este límite de velocidad en ciudad que muchos desconocen: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Francisco Trujillo, el canario que preside la Sala de lo Social de Castilla-La Mancha: "El déficit de jueces es un problema generalizado"

Multas entre 601 y 3.005 euros por no llevar este documento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Aemet alerta de un domingo con calima y ascenso destacado de temperaturas en Canarias: estas serán las zonas más afectadas

«Mi hijo tiene dolor crónico, toma metadona para el dolor y va a tener que pasar al fentanilo»: el tormento de los enfermos de Piel de Mariposa en Canarias

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan ‘A la deriva’, el melodrama de época rodado en Agaete

