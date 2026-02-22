EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Medidas de gracia o indultos presidenciales Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de que se otorguen "medidas de gracia" o indultos presidenciales a personas excluidas de la Ley de Amnistía, un instrumento que solo beneficia a ciertos detenidos, por lo que diferentes ONG y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los presos políticos. El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anticipó este sábado que "muchas" de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir "medidas de gracia o de indulto" presidencial.

El Parlamento asegura que se están liberando a cientos de personas tras la amnistía en Venezuela El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que "en este momento" se están dando "cientos de liberaciones" derivadas de la Ley de Amnistía promulgada el pasado jueves en el país suramericano.

Venezuela rechaza la prórroga de Washington a su estatus de "emergencia nacional" para EEUU El Gobierno de Venezuela ha rechazado este domingo la prórroga anunciada esta semana por Estados Unidos sobre su estatus como "emergencia nacional" contra los intereses norteamericanos y su seguridad. La Administración Trump prorrogó el pasado día 18 la orden firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama en un contexto enormemente complejo, entre negociaciones con el actual Gobierno venezolano después de que precisamente Washington capturara en enero al presidente Nicolás Maduro tras una operación en Caracas y en medio de liberaciones de presos políticos e incautaciones norteamericanas de cargueros de petróleo en el Caribe. El país está gobernado ahora mismo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación. En una entrevista disponible este sábado en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza indicó que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. "Así va a ser la dinámica en los próximos días", señaló.

Las relaciones con Colombia La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el viernes en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre "temas de interés para ambas naciones", informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana. El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar "próximamente" una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.

Un protocolo para aplicar la amnistía Autoridades de Venezuela establecieron este viernes un protocolo, del que aún se desconoce su contenido, para la aplicación "expedita" de la Ley de Amnistía aprobada en la víspera por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para casos de presos políticos de los últimos 27 años. El documento fue redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza, además de otros funcionarios de estas instituciones.

El Parlamento venezolano establece una comisión de seguimiento de la ley de amnistía para presos políticos La Asamblea Nacional de Venezuela ha establecido este viernes una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de la recién aprobada ley de amnistía para los presos políticos, ya firmada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez. El presidente de la comisión de consultas sobre la ley, el diputado Jorge Arreaza, ha confirmado que el mecanismo de seguimiento trabajará "por áreas específicas" y "de forma pedagógica" a fin de que la población pueda entender el proceso en su totalidad, según un comunicado difundido por la Asamblea Nacional venezolana. La ley determina que los beneficiarios de la amnistía deben presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellos que se exiliaron puedan ser representados por un abogado o abogada de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide su detención durante el tiempo que esté en curso el trámite.

Capriles dice que la amnistía es insuficiente y pide cambiar sistema judicial venezolano El diputado opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este viernes que la Ley de amnistía aprobada por unanimidad en el Parlamento es insuficiente y consideró que es necesario un "cambio profundo" en el Poder Judicial. El Parlamento aprobó el jueves una ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguezque, en teoría, cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares. En un mensaje publicado en X, Capriles consideró que la legislación es "necesaria" y un "paso en la construcción de puentes hacia la democracia", pero indicó que debe ser "mucho más amplia".