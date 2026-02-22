Francisco Trujillo, el canario que preside la Sala de lo Social de Castilla-La Mancha: "El déficit de jueces es un problema generalizado"

Comienza una nueva etapa para usted como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. ¿Qué le espera en este nuevo destino?

Es un reto totalmente nuevo. No solo por la importancia del territorio, sino por el cargo. En este nuevo destino me toca hacer de presidente de una Sala con una carga de trabajo muy elevada y cuya pendencia se presenta como muy alta con respecto al ámbito nacional. Asimismo, me toca organizar, controlar y supervisar todo el territorio como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Social. Es decir, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, las cinco provincias de Castilla-La Mancha, serán supervisadas por mí. Mi misión es lograr no solo que la inauguración de los tribunales de instancia vayan a buen término, sino que la pendencia y los tiempos de respuesta de todos los órganos no superen las medias nacionales. Es decir, controlar la pendencia y los tiempos de respuesta al ciudadano.

Su nombramiento se ha producido por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo interpreta ese respaldo?

Simplemente que se ha apreciado mi trabajo durante más de 20 años como titular y 10 años como suplente. En definitiva, más de 31 años realizando actividades jurisdiccionales. Para mí ha sido una satisfacción increíble porque la unanimidad es un reconocimiento al servicio prestado a la Justicia y a los ciudadanos.

¿Qué retos considera prioritarios en la jurisdicción social en el contexto actual de cambios laborales y económicos?

Lo he visto en los últimos cinco años como coordinador de la unidad social del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial. He adquirido una visión global de toda España y los retos más importantes que asume un presidente de Sala es que la sociedad está evolucionando y nos tenemos que hacer a los cambios. El caballo de batalla siempre es el orden social, son los que controlan el pulso de la sociedad. Los asuntos se han incrementado de forma exponencial. Poniendo de ejemplo Canarias, los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria soportan desde al menos cuatro años una carga de trabajo superior al 190%. Y, a pesar de todo, la pendencia no es superior a la media nacional, gracias a la gran plantilla de magistrados y al esfuerzo que realiza. En Castilla-La Mancha hay que lograr que los juzgados se adapten a los tribunales de instancia sin demasiados efectos en el tiempo de respuesta y que la Sala aborde el problema de pendencia.

"El incremento de jueces tiene que ir acompañado de la plantilla porque sino se produce un atasco"

¿El déficit de jueces es un problema generalizado en el territorio nacional?

Sí, ese quizás sea el problema más importante que tenemos en España. El incremento de jueces tiene que ir acompañado con el incremento de plantilla judicial porque si no generaremos un atasco arriba que es muy difícil de solucionar desde abajo. Es tan importante el inicio de la tramitación como las sentencias. Por consiguiente, tanta importancia tiene el déficit de la plantilla de jueces como de personal. Es muy importante el anteproyecto para este año que ha programado el Gobierno de 500 unidades judiciales, de las que un 1% va a ir a Las Palmas.

También ejerció durante siete años como magistrado en el Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa y qué aprendió de la gestión judicial en su ciudad natal?

Lógicamente soy canario, mi familia está en Canarias, así que todos los recuerdos son bonitos. La plantilla de jueces es, desde mi punto de vista, una de las más preparadas. Los juzgados han logrado que la media de pendencia no supere la nacional. Y la Sala de lo Social tuvo un presidente que considero una de las mentes más privilegiadas, que fue Humberto Guadalupe, quien llevó la Sala a unas cotas muy altas dentro del ámbito nacional. Seguidamente, lo cogió Óscar González Prieto, que hizo las funciones muy bien y logró que la pendencia bajara. Y actualmente con Gloria Poyatos, una magistrada que lleva luchando por los derechos de las mujeres desde siempre y estoy seguro de que seguirá con la buena imagen.

"Lo que ocurre con los tribunales de instancia es el caos hasta adaptarse a la nueva organización"

¿Qué reflexión hace sobre el momento institucional que vive la Justicia española, con la entrada en vigor de la ley de eficiencia y la puesta en funcionamiento de los tribunales de instancia?

Cuando una empresa se reestructura en su integridad, el resultado que ha dado esa nueva organización debe ser analizado con tranquilidad y, desde el punto de vista temporal, a tres años. Dentro de tres años, veremos el resultado de esta modificación dentro de la organización del sistema judicial. Actualmente, lo que ocurre es un caos, has modificado toda la organización y hay que adaptarse. Son necesarios medios humanos y materiales. El anteproyecto de creación de 500 plazas judiciales, si se lleva a efecto, sería muy beneficioso para todo el territorio. Y el incremento del número de funcionarios. Si estos dos aspectos se llevan a cabo, la reforma puede ser buena.

"Para el juez no hay sábados ni domingos y cualquier persona que quiera acceder a la carrera debe saberlo"

¿Qué consejo daría a los jóvenes juristas que quieren acceder a la carrera?

Mi consejo es muy sencillo, ama la profesión y trabaja por ella. Ser juez significa que tus hijos siempre tendrán una frase en la cabeza, que es: tengo que poner sentencia. Todo padre juez o madre jueza siempre le repetirán lo mismo a sus hijos. Para el juez no hay sábado, no hay domingo y eso cualquier persona que quiera acceder a la carrera judicial debe conocerlo. Lo que ocurre es que después hay otro tipo de satisfacciones, y son muchas. Esos son mis dos consejos. Lo primero es valorar y amar el trabajo que está realizando, lo segundo, ser discreto, y lo tercero, saber en todo momento que para quien trabajas es para los ciudadanos.

Mirando hacia atrás, ¿qué momentos han sido decisivos en su carrera profesional?

Primero, mi toma de posesión como magistrado. La persona que más luchó para que eso sucediera fue mi padre, el abogado Fernando Trujillo, y no pudo verla por cuestión de meses. Segundo, mi llegada a la Isla como magistrado después de mi salida de la Isla. Ya sabemos que en Canarias hay pocos canarios que son magistrados, aunque cada vez más, pero en mi caso tuve que salir. Después, mi nombramiento dentro del Consejo General del Poder Judicial como inspector y coordinador de la unidad social. Y, finalmente, mi nombramiento como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla. Esos pueden ser los cuatro puntos más importantes.