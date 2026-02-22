Multas entre 601 y 3.005 euros por no llevar este documento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Guardia Civil está cada vez implementando más controles para garantizar la seguridad en las carreteras españolas. Por ello, las campañas de seguridad vial son cada vez más frecuentes.

Las multas de tráfico en Canarias superan las 214.000 sanciones, con un incremento del 8% respecto al año anterior, según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En todo España, la Dirección General de Tráfico (DGT) registró 5,4 millones de expedientes en 2024, alcanzando una recaudación histórica de 539,9 millones de euros, la más alta en la última década.

La falta de seguro, una de las multas más comunes

Las denuncias por circular sin seguro aumentaron en Canarias durante 2024, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En toral, los agentes formularon 10.863 denuncias relacionadas con la falta de seguro obligatoria, un 8% más que en 2023, cuando se registraron 9.311.

De ellas, 4.784 corresponden a vehículos que carecían de seguro y 6.079 a conductores que circulaban sin él, lo que reflejo notable incremento respecto al año anterior.

Las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros

Conducir sin seguro es una de las infracciones más graves en carretera. Tal y como recuerda la Guardia Civil de Tráfico, la multa oscila entre 601 y 3.005 euros, dependiendo de si el vehículo estaba en circulación o estacionado, del tiempo sin cobertura y de la reincidencia del propietario.

En el cado de un turismo, la sanción media ronda entre los 800 euros si está parado y 1.500 si circula sin póliza activa, además la posibilidad de que el coche sea inmovilizado o retirado del tráfico.

Velocidad y teléfono móvil entre las más frecuentes

El informe también detalla que el exceso de velocidad sigue siendo la infracción más común en las Islas Canarias, con 113.942 denuncias, y 9.302 conductores fueron sancionados por usar el teléfono móvil durante la conducción.

Además, se detectaron 6.231 positivos por alcohol y 3.516 por drogas, lo que mantiene la seguridad vial como una prioridad para la Guardia Civil.

Diferencias de denuncias de tráfico entre 2023 y 2024 / AEA

Más controles

Fuentes del cuerpo han confirmado que se seguirán intensificando los controles, especialmente en carreteras secundarias y zonas con mayor siniestralidad.

El objetivo es reducir las infracciones y garantizar la seguridad de todos los usuarios, insistiendo en la importancia de mantener el seguro obligatoria al día.