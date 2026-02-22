¿Por qué los monjes se afeitaban la coronilla?

Este tipo de peinado religioso se llama tonsura y surgió durante la Edad Media. Existen dos motivaciones principales que explican este tipo de corte de cabello. La primera es que simbolizaba la corona de espinas de Cristo y la segunda, que permitía diferenciar fácilmente a los monjes de los laicos. Además, tenía connotaciones espirituales más profundas, ya que representaba la renuncia a la vanidad y la autoimposición de la disciplina monástica.

De este modo, la tonsura se convertía en un rito de iniciación a la vida clerical. Hay evidencias documentales que demuestran que las personas tonsuradas gozaban de privilegios eclesiásticos y legales, por ejemplo, en muchos lugares no podían ser juzgadas en tribunales civiles. De hecho, se cree que algunos criminales conseguían huir haciéndose la tonsura para pasar desapercibidos ante las autoridades o para recibir penas más leves.

Fueron los monjes benedictinos los primeros en aplicar la moda, pero tenían dentro de ella variantes, ya que dependiendo del tipo de sacerdote llevaban una tonsura de tamaño diferente, esta singularidad hacía que pudieran distinguirlos entre sí.

Con el tiempo, cada comunidad monástica adoptó un tipo de tonsura diferente y cada orden tenía su estilo propio. Así, terminó habiendo dos tipos de tonsura; la romana, más occidental, que consistía en afeitar el aro de cabello, dejando calva gran parte de la coronilla y la oriental o bizantina que fue utilizada mayoritariamente por clérigos ortodoxos, más discreta y que solo se hacía en determinados momentos.

Con el tiempo, esta práctica cayó en desuso. Durante el Renacimiento, muchos clérigos empezaron a creer que afeitarse la coronilla era humillante, ya que chocaba con los nuevos ideales de belleza. Ahora el peinado empezaba ser considerado un signo de estatus y los clérigos más jóvenes comenzaron a revelarse cortándolo muy sutilmente o llevando la cabeza tapada, lo que acarreó problemas con sus superiores. A este cambio de tendencia le siguieron debates teológicos que indicaban que este peinado no era solo una moda, sino que era una tradición que se enfrentaba a los cambios culturales europeos.

Los jóvenes clérigos tuvieron que esperar al Concilio Vaticano II (1962-1965) para dejar de utilizar de forma obligatoria la tonsura, aunque muchos monasterios siguen utilizándola por tradición.

El peinado se mostró en los manuscritos iluminados medievales en los que era común que aparecieran los monjes tonsurados. Lo curioso es que sus tonsuras se confundían con aureolas, de hecho, ocurría tan a menudo que el artista debía afinar bien los detalles para que los monjes ilustrados no parecieran santos.

A lo largo de la historia, varios reyes y nobles recurrieron a la tonsura pública como un gesto solemne de renuncia al poder y de entrada a la vida religiosa. Un caso emblemático es el de Carlomán I, hermano de Carlomagno, quien en el año 747 abandonó voluntariamente su cargo de mayordomo de palacio para tonsurarse y retirarse al monasterio de Montecassino. En otros contextos, la tonsura también se utilizó como herramienta política. El emperador bizantino Justiniano II, tras ser depuesto en 695, fue tonsurado y recluido en un monasterio, marcando así de forma visible y oficial el fin de su reinado.

Pero afeitarse la cabeza como símbolo religioso no es exclusiva del cristianismo. Por ejemplo, en el hinduismo, un tipo de tonsura, llamada mundan, se practica en ceremonias de iniciación infantil.