Muere su padre y su hermana y no pudo coger la baja: el testimonio de una autónoma en Canarias

La muerte de un padre. Diez días después, la de una hermana. Y entre ambos golpes, la obligación de seguir trabajando. Sin baja, sin red de seguridad real y con las cuotas llegando puntualmente. El relato de Pilar de los Reyes, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en Canarias, ha sacudido el debate sobre la precariedad de los trabajadores por cuenta propia en el Archipiélago.

En una entrevista concedida a COPE Gran Canaria, dentro del programa Herrera en COPE, De los Reyes narró cómo afrontó uno de los momentos más duros de su vida sin poder acogerse a una baja laboral. Su testimonio se ha convertido en el detonante de una nueva movilización convocada para el próximo 2 de marzo en varias islas, con el objetivo de exigir condiciones fiscales y laborales más justas para el colectivo autónomo.

Diciembre fue un mes devastador para esta trabajadora por cuenta propia. Primero falleció su padre. Diez días después, su hermana. En cualquier empleo asalariado, una situación así activa permisos retribuidos o bajas médicas. Pero en el caso de muchos autónomos, la realidad es muy distinta.

“Tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía”, confesó. Tras la muerte de su padre, cerró su negocio apenas dos días. Después del fallecimiento de su hermana, otros tres. No tramitó ninguna baja. “No estuve de baja, yo cerré la puerta”, resumió con crudeza.

Mientras tanto, los gastos no se detuvieron. La cuota de autónomos llegó el día 30. Las facturas siguieron acumulándose. Proveedores, suministros, impuestos. “El único que me entendió fue mi casero”, relató.

Su experiencia refleja una de las grandes quejas del sector: la sensación de que el sistema no contempla la vulnerabilidad real de quienes trabajan por cuenta propia. Aunque existe la prestación por incapacidad temporal, muchos autónomos denuncian que las cuantías son insuficientes y que los requisitos no siempre se ajustan a la realidad de pequeños negocios con gastos fijos elevados.

Cuota de autónomos y baja laboral: el debate vuelve a la calle

La pregunta que lanzó en antena resume el malestar colectivo: “Si un autónomo no factura, ¿por qué tiene que pagar la cuota?”

Actualmente, el sistema de cotización por ingresos reales regula las aportaciones al Seguridad Social, pero los trabajadores por cuenta propia siguen afrontando una cuota mensual incluso en períodos sin actividad, salvo situaciones muy concretas. La gestión depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha impulsado reformas en los últimos años para ajustar las bases de cotización a los rendimientos netos.

Sin embargo, desde el colectivo se insiste en que la rigidez del sistema no se adapta a la intermitencia de ingresos que caracteriza a muchos pequeños negocios. La portavoz puso como ejemplo el caso de una compañera de baja médica que percibe alrededor de 400 euros mensuales, mientras sus gastos fijos superan los 1.000 euros. El resultado: números rojos inevitables.

Este desfase entre ingresos y obligaciones fijas es uno de los ejes de la protesta convocada para marzo.

“Valientes que se tiran a la piscina sin agua”: el riesgo de emprender en Canarias

Más allá de su drama personal, De los Reyes lanzó una advertencia sobre el futuro del emprendimiento. A su juicio, el mensaje que recibe la sociedad es que no merece la pena emprender. Describió a los autónomos como “valientes que se tiran a la piscina sin agua”, una metáfora que conecta con la percepción de riesgo permanente.

En Canarias, el tejido productivo depende en gran medida de microempresas y trabajadores por cuenta propia. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Canario de Estadística, el peso de los autónomos es clave en sectores como el comercio, la hostelería, los servicios personales y las actividades profesionales.

La portavoz alertó de una tendencia que considera preocupante: el aumento del empleo público frente al número de emprendedores. Más allá de la comparación numérica, su crítica apunta a un modelo económico donde, según sostiene, se desincentiva la iniciativa privada por la presión fiscal, la burocracia y la falta de apoyos estructurales.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la burocracia. Trámites complejos, plazos ajustados y ayudas que, en su opinión, llegan tarde o se quedan cortas.

En los últimos años se han activado programas de apoyo al emprendimiento desde el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, así como incentivos estatales para el inicio de actividad. No obstante, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos sostiene que estas medidas son insuficientes frente a la realidad diaria: alquileres, suministros, impuestos y cotizaciones que no se detienen.

El problema no es solo económico. También es emocional. El testimonio de De los Reyes visibiliza una dimensión menos visible: la soledad del autónomo cuando atraviesa situaciones personales límite.

La convocatoria del 2 de marzo pretende trasladar este malestar a la calle. En Gran Canaria, la marcha partirá desde la Plaza de España hasta la Delegación del Gobierno. También habrá movilizaciones en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.