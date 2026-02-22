La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No, no es el Blackjack, es el sorteo de La Primitiva. La diosa fortuna sigue su idilio con Canarias y deja un premio de más de un millón de euros en el sorteo celebrado este sábado, 21 de febrero, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente ha sido unos 1.681.775,06 euros en un boleto de Primera Categoría (6 aciertos) sellado en el Centro Comercial Radazul Bajo-Juan Sebastián el Cano, en el municipio de El Rosario, en Tenerife.

Al tratarse de un premio superior a los 40.000 euros, el ganador tendrá que pasar por la Agencia Tributaria y, tras pagar el correspondiente 20% a Hacienda, finalmente se queda con unos 1.353.420,05 tras pagar a las arcas del Estado unos 328.355,01 euros.

De Segunda Categoría hubo tres acertantes a lo largo y ancho de la geografía española: en Cornellá de Llobregat -Barcelona-; Granada y Huelva y unos 90.906,76 euros fueron a parar a cada uno de esos tres bolsillos.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hubo 197 acertantes repartidos por toda España y cada uno percibirá unos 2.538,01.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 110.500.000 euros, siendo este el mayor bote de la historia de La Primitiva.

La combinación afortunada fue el 20-15-17-35-41-34. El complementario fue el 08 y el reintegro el 1. El Jóker correspondió al 4876688.

La recaudación del sorteo ascendió a unos 14.089.800 euros.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de la Primitiva d / La Provincia

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.