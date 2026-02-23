Meteorología
La Aemet advierte de polvo en suspensión en todo el archipiélago este lunes en Canarias
El polvo en suspensión afectará a todo el archipiélago, con viento más intenso a primeras horas en zonas de Lanzarote y Fuerteventura y ligero descenso de máximas en las islas orientales
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Canarias una jornada marcada por calima generalizada en todas las islas, con cielos despejados y presencia de intervalos de nubosidad alta a lo largo del día.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las mínimas tenderán a mantenerse estables o a subir ligeramente, mientras que en las cumbres de las islas de mayor relieve se espera un descenso moderado. En cuanto a las máximas, apenas variarán, aunque podrían registrar un ligero descenso en las islas orientales.
El viento soplará de componente este, entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte intensidad durante la madrugada y la mañana en la vertiente noroeste de Lanzarote y en el oeste de Fuerteventura. En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 3 a 5 en las islas occidentales, con marejadilla o marejada, y del este o sureste de fuerza 2 a 4 en las orientales. También habrá mar de fondo del noroeste con olas de uno a dos metros en todo el archipiélago.
El pronóstico del tiempo, isla a isla
LANZAROTE — Bruma en el horizonte y viento más intenso al amanecer
El día comenzará con cielos despejados y un ambiente marcado por la calima, que enturbiará la visibilidad. Durante la segunda mitad de la jornada aparecerán intervalos de nubosidad alta. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán de forma suave. El viento soplará del este, moderado, aunque en la madrugada y primeras horas se reforzará desde el sureste con intervalos fuertes en zonas de interior y en la vertiente noroeste.
Arrecife: 17 / 25 °C
FUERTEVENTURA — Polvo en suspensión y descenso suave de máximas
La jornada será mayoritariamente despejada, con calima persistente y algunas nubes altas avanzando por la tarde. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas descenderán en zonas de interior, manteniéndose estables en el resto. Durante la madrugada, el viento del sureste podrá soplar con fuerza en áreas interiores y en la vertiente noroeste, perdiendo intensidad conforme avance el día.
Puerto del Rosario: 18 / 24 °C
GRAN CANARIA — Ambiente seco y calima más notable en el sur y este
El cielo permanecerá poco nuboso, con nubes altas a partir de la tarde. La calima será más evidente en las vertientes sur y este. Las temperaturas variarán poco en costas, aunque en cumbres se notará un descenso moderado y en la vertiente norte podrían subir ligeramente las mínimas. El viento del este soplará con intensidad moderada.
Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 24 °C
TENERIFE — Polvo en suspensión y estabilidad térmica
Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta desde la mañana. Calima generalizada, principalmente en sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en el nordeste y zonas bajas del norte y este, y descensos moderados en cumbres centrales. Máximas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado del este.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 / 28
LA GOMERA — Jornada estable con ligera subida nocturna
Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta desde la mañana y presencia de calima. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios, salvo ligero descenso en medianías del suroeste. Viento flojo a moderado del este.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 / 25
LA PALMA — Nubosidad alta y descenso en cumbres
Predominio de intervalos de nubosidad alta y calima, más presente en vertientes sur y este. Temperaturas mínimas en aumento en costas; en el resto pocos cambios, salvo ligeros descensos en cumbres. Máximas sin cambios. Viento flojo a moderado de componente este, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste durante la madrugada.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 / 27
EL HIERRO — Calima y temperaturas estables
Intervalos de nubosidad alta con calima generalizada, sobre todo en sur y este. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del este.
Temperaturas (°C): Valverde 16 / 25
