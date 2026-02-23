La calima no se va: Canarias rozará los 26 grados este martes
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados y calima persistente este martes en Canarias, con temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados en algunas zonas
La calima persistirá este martes en Canarias, en una jornada marcada por cielos mayoritariamente despejados y temperaturas que podrán alcanzar los 26 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El polvo en suspensión afectará principalmente a las medianías y a las vertientes sur de las islas, aunque tenderá a remitir a lo largo de la tarde en varias zonas del archipiélago. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos, si bien las máximas seguirán siendo elevadas para la época.
En el mar se espera viento variable de fuerza 2 a 3, temporalmente del sur o sureste de 3 a 4 por la tarde en el sur. Habrá marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas de uno a dos metros.
Previsión por islas
Gran Canaria
Cielos despejados, salvo intervalos nubosos en el litoral norte durante la noche. Calima, principalmente en medianías y vertiente sur. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las mínimas del sur.
- Las Palmas de Gran Canaria: 19ºC / 24ºC
Lanzarote
Cielos despejados con presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sureste, flojo en costas y moderado con intervalos de fuerte en la vertiente oeste.
- Arrecife: 16ºC / 24ºC
Fuerteventura
Cielos despejados con calima. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Viento del sureste, flojo en costas y moderado con intervalos de fuerte en la vertiente oeste.
- Puerto del Rosario: 17ºC / 23ºC
Tenerife
Cielos despejados salvo intervalos nubosos en el norte al final del día. Calima afectando sobre todo a medianías y vertiente sur, en remisión por la tarde.
Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 26ºC
La Gomera
Predominio de cielos despejados con calima, especialmente en zonas de interior y sur. Temperaturas en ligero descenso.
San Sebastián de La Gomera: 18ºC / 26ºC
La Palma
Cielos despejados con intervalos de nubes altas y bajas en el norte por la noche. Calima en medianías y vertiente sur, remitiendo durante la tarde.
Santa Cruz de La Palma: 16ºC / 25ºC
El Hierro
Cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el norte al final del día. Calima en medianías y sur, con tendencia a mejorar por la tarde.
Valverde: 16ºC / 24ºC
