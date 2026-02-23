Clavijo apela a la "unidad y al interés general" para seguir sumando apoyos al Decreto Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este lunes una reunión con el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, para analizar e incorporar las aportaciones de esta formación al Decreto Canarias, el documento estratégico con el que el Ejecutivo autonómico reclamará al Estado el cumplimiento de los compromisos pendientes con el archipiélago.

Al encuentro asistió también el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y, por parte de Primero Canarias, su vicepresidenta, Valeria Guerra, y el secretario de Organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez.

Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la disposición de esta organización municipalista a participar en la elaboración del documento y destacó la voluntad de aportar propuestas. En este contexto, el presidente Clavijo explicó que el objetivo del Gobierno es incorporar al texto aquellas medidas que conciten el mayor consenso en el Parlamento.

El titular del Ejecutivo subrayó además que "cuando se pone el interés general de Canarias por encima de las ideologías políticas, las cosas funcionan", y recalcó que el Decreto Canarias "no va contra nadie, sino a favor de Canarias y de que nuestras instituciones -Gobierno, cabildos y ayuntamientos- dispongan de las herramientas necesarias para dirigir su propio futuro en un contexto incierto y volátil".

Clavijo recordó que el documento incluye medidas para reforzar el escudo social, mejorar la redistribución de la renta, avanzar en igualdad de oportunidades, afrontar el reto de la vivienda, impulsar la transición energética y dar respuesta a los efectos del cambio climático. En este sentido, insistió en la responsabilidad institucional de dejar a los ayuntamientos, cabildos y al propio Gobierno de Canarias los instrumentos necesarios para afrontar los próximos años.

Amplio proceso de participación

El presidente destacó que el Decreto Canarias, basado en los compromisos ya suscritos por el Estado con las islas en la Agenda Canaria, es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación. El documento ha sido debatido con los grupos parlamentarios que decidieron formar parte de la mesa de trabajo, con los siete cabildos a través de la Federación Canaria de Islas (Fecai), con los 88 municipios representados por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y con los agentes sociales y económicos en el seno del Consejo Asesor del Presidente.

El objetivo es que Canarias acuda a la negociación con el Estado con el mayor respaldo institucional, político y social posible para "defender con una sola voz los recursos y medidas que necesita y por los que no puede esperar más el archipiélago".

Apoyo de Primero Canarias

Por su parte, el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, valoró la disposición del Gobierno autonómico a escuchar las aportaciones de su organización, pese a no contar con representación parlamentaria.

Óscar Hernández afirmó que "agradecemos al presidente su disponibilidad para que el resto de formaciones e instituciones podamos aportar a un documento estratégico básico y muy importante para Canarias". Asimismo, destacó que el Decreto Canarias busca "sin confrontaciones políticas, los recursos necesarios y el cumplimiento de los compromisos del Estado con esta tierra".

Hernández garantizó que su formación respaldará las medidas vinculadas a la financiación, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones sociales del archipiélago. En este sentido, explicó que las propuestas trasladadas por Primero Canarias se centran en ámbitos como el apoyo a autónomos y pymes, el refuerzo de los incentivos fiscales, la planificación plurianual de las políticas de vivienda, el impulso a la transición energética y la sostenibilidad, así como el desarrollo de un plan específico de empleo para el sector agrario, entre otras medidas.

El presidente de Primero Canarias concluyó que "todos aquellos aspectos que contribuyan al desarrollo de Canarias y a mejorar las oportunidades de sus ciudadanos van a contar con nuestro apoyo". Con este encuentro, el Gobierno de Canarias continúa ampliando el diálogo con fuerzas políticas, instituciones y colectivos sociales para reforzar el contenido del Decreto Canarias antes de su tramitación parlamentaria y su posterior negociación con el Estado.