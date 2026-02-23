El decreto canario explicado para principiantes

Cincuenta medidas, repartidas en 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Ese es el contenido del 'decreto Canarias' que este martes aprobará el Parlamento sin el apoyo del PSOE, NC y Vox.

La excusa de los dos principales partidos de izquierda, y el motivo por el que dieron plantón al presidente Fernando Clavijo el pasado mes de enero, es que el texto de la norma legislativa va más allá de la llamada 'agenda canaria' que CC suscribió el 10 de noviembre de 2023 con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en su tercer mandato en Moncloa. De hecho, lo han denominado "decreto Clavijo", "carta a los Reyes Magos", "paripé" o "programa electoral de CC".

Incluso el ministro de Política Territorial y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, dejó claro en sus múltiples manifestaciones de las últimas semanas que los únicos compromisos vigentes entre ambas partes son los recogidos en la 'agenda canaria' y que más del 80% de su contenido no forma parte del acuerdo suscrito hace 27 meses con CC. En concreto, según Torres y el PSOE canario, el 60% del IRPF para La Palma y para las islas verdes hasta 2028, la participación de Canarias en los tributos del Estado o los 42 millones de euros para infraestructuras educativas no están en el pacto para investir a Sánchez.

Nira Fierro (i), María Jesús Montero, David Toledo y Cristina Valido (d) tras la firma del acuerdo PSOE CC para la investidura de Pedro Sánchez. / Fernando Villar / Efe

Unas tesis que rebate el presidente Clavijo y los socios gubernamentales (CC, PP, ASG y AHI), que insisten en que todas las medidas no solo están en el acuerdo político firmado con el PSOE, sino que se asientan en el Estatuto de Autonomía de 2018 y los últimos presupuestos del Estado (PGE) para 2023 y que han sido prorrogados.

1.- Bonificación hasta 2028 del 60% del IRPF a La Palma.

En los periodos impositivos 2026, 2027 y 2028 se mantiene la deducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) prevista tanto en el artículo 67 de los PGE para 2023 como en el punto décimo de la 'agenda canaria': "Asegurar la bonificación del 60% en el IRPF para los ejercicios 24-25-26- 27 y a partir de ahí y en base a la mejora de la economía de la Isla y conforme a la misma proponer el porcentaje de bonificación para ejercicios futuros".

2.- Bonificaciones del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro.

Extender la deducción del 60% en el IRPF, establecido para los residentes en La Palma, a las personas con residencia habitual y efectiva en La Gomera y El Hierro lo fundamenta el Gobierno de Canarias en el artículo 37.12 del Estatuto: "La solidaridad consagrada en el artículo 138 de la Constitución, velando por la efectividad de la atención particular a las específicas circunstancias en Canarias de la ultraperificidad y de la doble insularidad".

Foto de archivo de la reunión entre Pedro Sánchez (d) y Fernando Clavijo en agosto de 2025 en el Cabildo de Lanzarote. / Adriel Perdomo / Efe

3.- Participación de las entidades locales Canarias en los tributos del Estado.

El artículo 110 de los PGE de 2023 consagra que "la cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a favor de los municipios de las Islas Canarias incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los Cabildos Insulares, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 158 de esta última norma".

4.- Infraestructuras educativas.

El decreto incluye que en el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) se aportará por el Servicio Público de Empleo estatal, "otro importe de 42 millones de euros durante el año 2026 con destino a la dotación y mejora de infraestructuras educativas de formación profesional". Esta propuesta se basa en la disposición adicional 89 de los PGE y en el punto 13 del acuerdo de investidura: "Dotación adecuada para cumplir los convenios entre Canarias y el Estado en costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas. También se afirma que "las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan [...] se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias".

5.- Plan Integral de Empleo.

Los 45 millones de euros para la financiación de un Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) se fundamentan, al igual que sucede con los 40 millones para las infraestructuras educativas en la disposición adicional 89 de los PGE de 2023 y en el punto 13 del acuerdo de investidura suscrito en 2023.

6.- Cesión de suelo para viviendas protegidas.

Su anclaje es el artículo 143 del Estatuto y el punto 2 del acuerdo de investidura relativo a los compromisos del Estado, la llamada ‘agenda canaria II’ o adenda: "Impulsar un acuerdo que permita incrementar la disponibilidad de vivienda facilitando el uso del suelo de titularidad pública y fomentando la rehabilitación o la construcción de nuevas viviendas a través de la colaboración público-privada".

Foto de archivo del presidente Fernando Clavijo (i) y el portavoz socialista, Sebastián Franquis, en el patio del Parlamento. / Álex Rosa

7.- Mejoras salariales.

La bonificación en 2026 y 2027 en la cuota patronal para empresas que apliquen subidas salariales por encima de los convenios colectivos está en el punto 11 de la adenda de la ‘agenda canaria’: "Uno de los retos a los que nos estamos enfrentando y que la sociedad, sindicatos y empresarios más nos están reclamando es la necesidad de conseguir incrementar las retribuciones de los trabajadores que les permita afrontar un futuro con solvencia y garantía a la hora de planificar su esfera personal. La productividad, como elemento de mejora e incremento de los resultados empresariales, es uno de los sustentos de esta propuesta junto con los compromisos fiscales y de costes laborales que deberían ayudar mediante su bonificación a favorecer este incremento retributivo que se acuerde por encima de los convenios colectivos".

8.- Financiación de infraestructuras ferroviarias.

Para reclamar un nuevo convenio con el Estado para financiar durante la próxima década los trenes de Gran Canaria y Tenerife el decreto esgrime el artículo 160.1 del vigente Estatuto: "Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte marítimo que transcurra íntegramente dentro del ámbito del Archipiélago".

9.- Lanzarote y Fuerteventura.

Para reclamar que el Estado financie el 50% de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera para Lanzarote y Fuerteventura se blande el punto 13 de la ‘agenda canaria’: –"Dotación adecuada para cumplir los convenios entre Canarias y el Estado"– y, entre otros, el artículo 3 del Estatuto: "Dada la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias, reconocidas por los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Constitución y el presente Estatuto, los poderes públicos tendrán en cuenta esta circunstancia [...] en materia de transportes y sus infraestructuras".