La DGT lo confirma: 200 euros y pérdida de 3 puntos por este error tan habitual al volante entre los conductores canarios

La Guardia Civil se encarga de ejecutar campañas de vigilancia junto a Tráfico con el objetivo de garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad tanto en las carreteras canarias como en las del resto del país. Por ello, inspeccionan que los vehículos estén correctamente para circular, revisan la documentación y los hábitos de los conductores durante los viajes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido a través de sus redes sociales sobre una manera muy común de coger en volante durante desplazamientos largos. Conducir con una sola mano, no es la manera correcta de agarrar el volante. Este tipo de gesto conlleva sanciones económicas e incluso pérdida de puntos.

"Mal hábito `clásico´: conducir con una mano. Apoyar la otra mano en la ventanilla o dejarla `olvidada´ en el cambio, o peor, coger el móvil reduce la capacidad de reacción en situaciones inesperadas", advierte la DGT.

Cómo no coger el volante

La DGT recuerda algunas de las posiciones más comunes entre los conductores que deben evitarse:

Realizar la maniobra para aparcar con la palma de la mano .

. Sujetar el volante con ambas manos por arriba o por debajo .

. Circular sin las manos en el volante , aunque sea por unos segundos.

, aunque sea por unos segundos. Apoyar el brazo en la puerta o ventanilla y conducir con una sola mano.

y conducir con una sola mano. Conducir con una mano y llevar la otra fija en el cambio de marchas .

. Colocar una mano arriba y otra abajo, cruzando los brazos al girar el volante.

Estos malos hábitos al volante reducen la capacidad de reacción ante una maniobra inesperada, un frenazo brusco o un obstáculo en la vía.

¿Cuál es la posición correcta?

Según la DGT, las dos manos siempre deben sujetar el volante. La posición 10:10, simulando las agujas de reloj, es la postura correcta para tener el control total del vehículo, mantener la estabilidad y tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto durante un desplazamiento.

No cumplir con esta recomendación, no solo puede acarrear sanciones económicas si los agentes detectan la postura. También puede ser clave antes una situación de emergencia.

Sanciones

Según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación: "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros". No hacer lo puede conllevar sanciones de hasta 80 euros, sino se produce una situación de riesgo.

Sin embargo, si al conducir con una sola mano se pone gravemente en riesgo la seguridad y la capacidad de maniobrar, los conductores se enfrentan a multas de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné de conducir.