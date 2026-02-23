Diócesis de Tenerife y Conferencia Episcopal avanzan en la preparación del viaje del Papa

«Seguimos preparando con ilusión, con entusiasmo y con la discreción debida el posible programa a ofrecer a la Santa Sede con vistas a un eventual viaje del Papa a nuestra diócesis de San Cristóbal de La Laguna». Con estas palabras, el obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, confirma los avances que se han producido este fin de semana sobre los trabajos que se desarrollan ante la posible visita de León XIV a España, del 6 al 12 de junio, siendo este último cuando se prevé que llegue a Tenerife.

El prelado explicó que la diócesis ha contado con la visita de los coordinadores designados por la Conferencia Episcopal Española para la organización del viaje, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, una reunión que se desarrolló en el Obispado Nivariense la mañana de este domingo

«Nos han iluminado, nos han dado consejos prácticos y nos han ayudado también a preparar el siguiente paso, que sería la visita, como se ha comentado a inicios de marzo, de la delegación vaticana que se encarga de organizar los viajes pontificios», señaló.

Monseñor Santiago insistió en que se trata todavía de «una fase muy inicial», centrada en prever posibles eventos y todo lo que ello conlleva a nivel logístico, de seguridad y coordinación institucional.

«Seguimos invitando, como ya hemos hecho a través de la página web oficial, a aquellas personas que deseen colaborar como voluntarios, también con donativos, para poder llevar a cabo este gran proyecto», añadió.

El encuentro de la Diócesis de Tenerife, al igual que ocurrió con los interlocutores de la de Canaria, con los responsables de la Conferencia Episcopal Española el pasado fin de semana permite avanzar en los preparativos a falta de la decisiva reunión que mantendrán en marzo con los interlocutores del Vaticano, que permitirá determinar la agenda de León XIV.

Después de que el pasado mes de enero se anunciara la posibilidad de la visita del Papa a España, y en Canarias en particular, el obispo subrayó el alcance histórico que tendría la visita: «será ciertamente un hecho histórico para nuestra diócesis y para toda nuestra provincia de Santa Cruz de Tenerife contar con la presencia del Santo Padre entre nosotros», afirmando que el viaje tendrá como finalidad «apoyarnos como Iglesia, animarnos en la tarea evangelizadora y vivir la comunión con el sucesor de Pedro», además de visibilizar el drama humanitario de la ruta atlántica.

«Estamos muy ilusionados con que este viaje se pueda confirmar por todo lo que conlleva para nuestra Iglesia y para la realidad migratoria», concluyó.

Reunión de coordinación en el Obispado

Las declaraciones del obispo se realizan tras la reunión celebrada en el Obispado tinerfeño junto al vicario general y coordinador del comité local, Antonio Pérez Morales, y el vicario episcopal, Víctor Oliva, además de los responsables nacionales de la organización.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones logísticas, financiación, traslados, propuestas de actos y posibles localizaciones, así como la planificación comunicativa necesaria ante un acontecimiento de esta magnitud.

Asimismo, se avanzó en la preparación de la visita que en marzo realizará una comisión de la Santa Sede para conocer la realidad de la diócesis y elaborar una hoja de ruta preliminar.

Aunque no existe aún un programa oficial confirmado, el calendario que se maneja de manera oficiosa sitúa la visita entre los días 6 y 12 de junio, con un recorrido que comenzaría en Madrid, continuaría en Barcelona, pasaría el 11 de junio por Las Palmas de Gran Canaria y concluiría el día 12 en Tenerife.

Escenarios que se estudian en la isla

En el particular de la visita del 12 de junio a Tenerife, aún sin confirmar por el Vaticano, la principal opción que se analiza es la celebración de una gran eucaristía multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la explanada de la antigua terminal de contenedores de La Candelaria, un espacio con capacidad para congregar a decenas de miles de fieles.

También se ha valorado como alternativa el Estadio Heliodoro Rodríguez López, aunque su aforo resulta más limitado. La agenda podría incluir además encuentros vinculados a la pastoral migratoria y la acogida de personas vulnerables.

Otro de los aspectos planteados es la eventual presencia de la Virgen de Candelaria en el acto principal, posibilidad que dependería de la decisión de la comunidad dominica custodio de la imagen en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria.

Llamamiento a voluntarios y colaboración ciudadana

Paralelamente, la organización de la visita en España ha activado un dispositivo de captación de voluntarios, colaboradores, patrocinadores y donativos a través de la web oficial conelpapa.es.

El proyecto no contará con financiación pública estatal, por lo que la implicación social y el apoyo de empresas y entidades privadas resultan fundamentales para preparar el amplio programa de actos previsto.

Los voluntarios podrán participar tanto en tareas de organización previa como en labores de apoyo durante los actos oficiales, además de colaborar con servicios profesionales, recursos logísticos o alojamiento para asistentes.

Desde la organización subrayan que las necesidades abarcan ámbitos muy diversos —infraestructuras, señalización, tecnología, comunicación o vestuario— y que las aportaciones serán gestionadas con criterios de transparencia.

Las personas que deseen participar como voluntarias ya pueden inscribirse, sumándose a la preparación de un acontecimiento que, de confirmarse, tendrá una dimensión histórica para la Iglesia en Canarias y para la sociedad del archipiélago.