EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Albares ve "sintonía" entre los 27 para retirar sanciones a Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido que ve "sintonía" con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y con sus homólogos de la UE para retirar sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como gesto por ir en la "buena dirección" tras la aprobación de la amnistía.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne este lunes a los jefes diplomáticos de los Estados miembro de la Unión, al ser preguntado si ha sondeado a sus homólogos y si cree que la medida propuesta por España pudiera tener el visto bueno este mismo lunes.

Albares ha detallado que no habrá una decisión de sus colegas hoy mismo, pero que espera que el proceso pueda iniciarse "rápidamente" para mandar al Gobierno venezolano "una señal para que siga por ahí", insistiendo en que las sanciones "nunca son un fin en sí mismo", sino más bien "un medio de presión" para que "se produzca un fin".