Frente común canario para evitar la pérdida de casi 300 millones de la UE

Canarias intenta buscar vías para convencer a Madrid de la necesidad de alargar los plazos para justificar las ayudas europeas provenientes del Next Generation encaminadas a la descarbonización del Archipiélago. No conseguirlo significará ver cómo el 30 de abril se marchan por el sumidero casi 300 millones de euros, con serios impactos para el medio ambiente y el sector de las empresas instaladoras de placas fotovoltaicas.

La pasada semana, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, alertó de que solo están justificados «160 millones de euros» de los 500 millones que quedaron en sus manos. Siempre según sus palabras, hay «concedidos otros más de 260» millones de euros. El acelerón de los últimos años ha sido tan evidente como insuficiente.

En el momento en que Bruselas aprobó un importante paquete de ayudas para amortiguar el impacto que la pandemia de coronavirus tuvo para la economía española, no faltaron voces alertando de las dificultades a las que se enfrentaba la gestión y reparto de las ayudas. Acertaron de plano, las complicaciones ya están aquí.

La semana pasada partió desde la consejería una carta pidiendo agua por señas al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que se ha encargado de la gestión de buena parte de los fondos.

«En el caso de las líneas de ayudas gestionadas por las comunidades autónomas, se ha trabajado para establecer mecanismos más simplificados de justificación y verificación con el fin de acelerar el cierre de los expedientes y el pago de las ayudas», señalaron fuentes del IDAE preguntadas por la posibilidad de ganar tiempo.

Sí ha habido dos años más para el caso de las subvenciones concedidas a grandes proyectos seleccionados directamente por el IDAE. En el caso de Canarias, por ejemplo, los sondeos en busca de energía geotérmica que han arrancado este mismo mes. Y ese es uno de los principales lamentos que se escuchan en el departamento que dirige Hernández Zapata. Lo que vale para el IDAE debería valer para el resto. Sobre todo cuando se trata de frenar un problema de mayor envergadura.

Instalaciones de particulares y comunidades de vecinos para el autoconsumo o comunidades energéticas en las que los ayuntamientos o cabildos han embarcado a empresas para la reducción de su factura eléctrica con la instalación de placas fotovoltaicas en zonas antropizadas como parkings, entre otros, son algunas de las iniciativas puestas en marcha.

Los dos ejemplos, además, explican por sí solos que en el horizonte de estas líneas de ayuda está la reducción de las emisiones de gases nocivos –el compromiso es alcanzar un recorte del 58% en 2030– y de la dependencia del petróleo importado que en actualidad tiene la generación eléctrica en el Archipiélago.

«Se ha conseguido que la documentación que se debe presentar a la Comisión Europea para acreditar el cumplimiento de los objetivos no sea un informe de verificación emitido –al final de todo el procedimiento administrativo– por el organismo de la comunidad autónoma que otorgó la ayuda, sino la documentación que presenta el beneficiario de la ayuda para justificarla», explica el IDAE.

El problema es cómo justificar lo que no se ha hecho. La tramitación es lenta y muy garantista, es decir, exige un alto volumen de papeleo. Y cuando llega la concesión de las ayudas, todos lo beneficiarios en tropel acuden a unos profesionales que no dan abasto.

Solo la entrada en funcionamiento del proyecto subvencionado permite la justificación y cobro de las ayudas. En el autoconsumo se depende de un enganche a la red que también tiene lista de espera, una imposibilidad para la que ha habido que poner un parche que hace posible aún el milagro.