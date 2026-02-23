La Guardia Civil avisa a los canarios: cuidado con estos fraudes que pueden dejar tu cuenta bancaria a cero
Los ciberdelincuentes siguen actualizándose cada día
La Guardia Civil ha recordado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre qué estafas pueden denunciar de manera telemática y cómo puede hacerlo sin necesidad de acudir a un cuartel. "Puedes denunciar online si has perdido documentación, te han robado el cocheo ves cargos extraños en tu tarjeta".
Algunas de las estafas más comunes
El phishing consiste en recibir correos electrónicos o SMS que suplantan a organismos como pueden ser bancos. Envían un mensaje a la víctima avisándole de movimientos sospechosos o cargos en su cuentan bancario, donde le piden que haga clic en un enlace fraudulento para acceder a una página web falsa en la que introduce sus datos. Así es como los ciberdelincuentes consiguen la información más valiosa de la víctima y vacían sus cuentas bancarias.
Por otro lado, la técnica de colocar dispositivos ocultos en cajeros a automáticos para conseguir el PIN de la tarjeta bancaria. Con esta información consiguen clonar la tarjeta y realizan compras fraudulentas (skimming)
Los delincuentes se hacen pasa por compradores en plataformas de segunda mano como Wallapop, Vinted o Milanuncios, y envían a sus víctimas enlaces falsos imitando la app y solicitando datos bancarios con la excusa de querer un producto. De esta manera, consiguen la información bancaria.
Cómo evitar estafas
La Guardia Civil y el INCIBE insisten en que en la prevención está clave y por ello recomiendan a los ciudadanos tener en cuenta estas pautas:
- Nunca compartir información personal ni bancaria mediante correo electrónico o SMS
- Activar las notificaciones de la app bancaria para conocer los movimientos en las cunetas
- Tener la tarjeta siempre a mano para pagar en lugares públicos
- Comprobar que las webs sean seguras antes de realizar pagos
- Evitar usar redes wifi públicas
Estos son los delitos que se pueden denunciar telemáticamente
- Daños: destrucción o deterioro de un bien propio.
- Hurtos: cuando alguien se apropie de un objeto sin permiso del dueño.
- Pérdida o extravío de documentación: en que caso de que algún ciudadano haya perdido documentación si la involucración de terceras personas
- Localización de documentación: cuando se hayan encontrado documentos cuya pérdida fue denunciada se puede comunicar online, siempre y cuando se aporten los datos de la denuncia previa.
- Sustracción de vehículos: robos de vehículos a motor se puede denunciar telemáticamente.
- Sustracción en el interior de vehículos: robos de objetos en el interior de un vehículo, cuando no ha existido violencia o forcejeo.
- Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónico): cargos no autorizados en las cuentas bancarias, no es necesario acudir al cuartel.
