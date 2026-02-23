Pino de León vuelve al Icavi tras la dimisión de Antonio Ortega por presunto delito sexual

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado este lunes a Pino de León nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), después de la dimisión de su anterior responsable, Antonio Ortega, quien dejó el cargo tras ser procesado judicialmente por un presunto delito contra la libertad sexual.

Ortega presentó su renuncia después de que un juzgado dictara auto de procesamiento en una causa relacionada con una denuncia por hechos ocurridos cuando era alcalde de La Vega de San Mateo.

Vuelta al Icavi

De León regresa así al organismo que ya dirigió entre enero de 2017 y septiembre de 2019, etapa en la que impulsó actuaciones en materia de promoción pública y gestión del parque de vivienda protegida. Hasta ahora estaba al frente del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), dependiente de la Consejería de Presidencia.

El relevo en el Icavi provoca además un segundo movimiento en el Ejecutivo: Gustavo Pérez asume la dirección del ICAP, puesto que desempeñaba De León hasta su nuevo nombramiento.

Currículum

Pino de León es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, cuenta con un máster universitario en Urbanismo y Ordenación Territorial por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), además del Diploma de Técnica Urbanista del propio INAP.

Funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores, Subgrupo A1. A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintos puestos de responsabilidad técnica y jurídica dentro de la Administración autonómica, entre ellos la jefatura del Servicio de Patrimonio y Parque Móvil de la Dirección General de Patrimonio y Contratación; letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias; jefa del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Industria y Energía; y jefa de Servicio en la Dirección General de Juventud.

Cabildo de Tenerife

También desempeñó funciones en la Dirección General de Infraestructura Turística y en la propia Dirección General de Vivienda, donde fue jefa de sección en la unidad de apoyo al director general en etapas anteriores de su carrera administrativa.

Noticias relacionadas

Su experiencia institucional incluye además responsabilidades políticas en el Cabildo Insular de Tenerife, donde fue consejera del Área de Cooperación Municipal y Vivienda (2003-2007) y consejera del Área de Planificación Territorial (2007-2015).