La Policía Nacional puede desplazarse a tu domicilio en Canarias para tramitar el DNI: requisitos y cómo solicitarlo

En Canarias, las personas que no pueden acudir a una oficina para obtener o renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) cuentan con una alternativa. La Policía Nacional dispone de un equipo móvil que puede desplazarse hasta el domicilio o el centro hospitalario donde se encuentre el solicitante, facilitando así la tramitación del documento.

Este servicio está pensado para quienes, por motivos de salud o dependencia, tengan imposibilidad acreditada de desplazamiento.

¿Quién puede solicitar el DNI a domicilio?

El servicio está dirigido a personas que, de forma temporal o permanente, no puedan acudir físicamente a una oficina de expedición del DNI. La solicitud debe gestionarla un representante, normalmente un familiar o cuidador.

Para iniciar el procedimiento, es necesario que esa persona reúna y presente la documentación exigida en cualquier oficina de expedición del DNI en Canarias o en el resto del territorio nacional.

Documentación necesaria

Para tramitar el desplazamiento del equipo móvil, se debe aportar:

Formulario de solicitud , cumplimentado por la persona responsable del cuidado del interesado.

, cumplimentado por la persona responsable del cuidado del interesado. Una fotografía reciente del titular del DNI.

del titular del DNI. Uno de los siguientes documentos que acredite la imposibilidad de desplazamiento:

Certificado médico oficial (disponible en farmacias).

(disponible en farmacias). Certificado oficial establecido por la comunidad autónoma correspondiente.

correspondiente. Informe médico que confirme la situación.

Imagen del DNI digital que se puede consultar en el teléfono móvil. / P. N.

Toda esta documentación debe presentarse presencialmente en una oficina de expedición por parte del representante del solicitante.

Cómo tramitar la solicitud del DNI

La información detallada sobre este servicio está disponible en la web oficial del DNI electrónico.

Dentro del menú, hay que seleccionar la opción Versión física del DNI y, posteriormente, consultar el apartado: ¿Y si estoy impedido para desplazarme a solicitarlo?.

Captura de pantalla de la web de la Policía Nacional para tramitar el DNI. / P. N.

Además, se puede obtener información general sobre documentación y trámites de identidad en la página oficial del Ministerio del Interior.

Un servicio para garantizar el derecho a la identidad

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los 14 años y resulta imprescindible para la mayoría de gestiones administrativas, sanitarias y bancarias. Con este servicio móvil, la Policía Nacional busca garantizar el derecho a la identificación de las personas más vulnerables, evitando que su situación médica les impida disponer de documentación en vigor.