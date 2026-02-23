La relación CC-PSOE toca fondo por el ‘decreto Canarias’ y la financiación

El año 2026 ha empezado con mal pie en las relaciones entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE. De hecho el nivel de crispación política entre ambas fuerzas ha aumentado considerablemente a raíz de la pugna por el decreto Canarias y el sistema de financiación autonómica, dos asuntos prioritarios para la formación nacionalista que los socialistas canarios, con el ministro Ángel Víctor Torres al frente, han confrontado con CC tanto en las Islas como en Madrid. El escenario se puede complicar aún más en el caso de que se adelanten las elecciones generales a este año, aunque en el horizonte de las dos organizaciones la vista está puesta en la cita electoral de los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2027.

Choque por el decreto y la financiación

Los peros puestos por Torres al contenido del decreto Canarias y su defensa del modelo de financiación que propone el Ministerio de Hacienda han soliviantado a los nacionalistas. Para CC, la presencia de un ministro canario en el Gobierno central está sirviendo de poco para defender los intereses de Canarias en Moncloa y, al contrario, critican que Torres está cediendo ante las peticiones de los nacionalistas catalanes y vascos mientras en las Islas niega sus derechos y la financiación que necesita la Comunidad Autónoma debido a la falta de presupuestos del Estado desde 2023.

Valido: «¿Por qué Torres no les dice a vascos y catalanes que esperen a la próxima legislatura, como a nosotros?»

El malestar de CC se ha incrementado aún más por la respuesta de los socialistas canarios, que han contraatacado con una propuesta de decreto para que el Gobierno regional gestione sus competencias con más fondos. El ministro de Política Territorial insiste en que el texto que propone el presidente Clavijo excede con creces la agenda canaria que se firmó en 2023 con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, por lo que hay cuestiones que se tendrán que negociar para la próxima legislatura.

Valido eleva el tono

La indignación la personifica Cristina Valido, diputada de CC en el Congreso, que critica la «desidia» del Gobierno de Sánchez y Torres con Canarias mientras que, sin embargo, «siempre están a disposición para sentarse de forma bilateral con partidos, algunos de los cuales ni siquiera están en los gobiernos -Esquerra, Junts o Podemos- para llegar a acuerdos sin tantos problemas como los que nos ponen a nosotros». Valido reclama al menos «actitud» y «disposición» para negociar: «¿Por qué el ministro de Política Territorial solo mantiene esa actitud y ese tono cuando habla con Canarias?», cuestiona la parlamentaria nacionalista.

Valido recuerda que el ministro de Política Territorial ofreció hace escasas semanas en el País Vasco avances en nuevas competencias, incluso en la transferencia de la gestión de los aeropuertos, que el PNV exige a corto plazo. Sin embargo, en Canarias «venimos reclamando la cogestión de nuestros aeropuertos, que son para Canarias más estratégicos que para el País Vasco, pero dan largas y encima aumentan las tasas aéreas sin tener en cuenta nuestra singularidad», critica Valido.

Clavijo y Torres miden sus fuerzas ante un posible adelanto electoral y la vista puesta en la cita de 2027

Para la dirigente nacionalista, solo se ven «titulares, noticias muy llamativas cada semana por parte de todos los grandes partidos, todo el mundo en modo campaña y no hay soluciones ni respuestas» a lo que las Islas piden. Entre otras cosas, «derechos que están recogidos en el Estatuto y el REF, y financiación pendiente porque no hay presupuestos. Sin embargo, habiendo un ministro canario nada menos que de Política Territorial, llegamos al límite del absurdo. ¿Qué es eso de decir no, que como algunos asuntos no están en la agenda canaria que esperen a la próxima legislatura? ¿Por qué no les dice eso a los vascos y a los catalanes?», reprocha.

El malestar de Valido se ha incrementado tras la última votación de una iniciativa parlamentaria que consiguió aprobar gracias a los votos favorables del PP y otras fuerzas políticas del Congreso, mientras que el PSOE y Vox se opusieron a crear una comisión de trabajo en la Cámara Baja que analice los incumplimientos con Canarias en la transposición de las directivas comunitarias, donde no se está cumpliendo con la consideración de Canarias como región ultraperiférica y la aplicación del REF.