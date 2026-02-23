La Sociedad de Cazadores del Norte de Gran Canaria, una mesa de toda la vida en Gáldar

El restaurante de la Sociedad de Cazadores del Norte de Gran Canaria forma parte de la historia cotidiana de Gáldar y de su entorno. Durante décadas ha sido punto de encuentro para vecinos del municipio y para comensales que se desplazan desde distintos puntos de la Isla atraídos por una cocina tradicional, basada en el recetario canario. La puerta se abre a las 13.00 horas y, antes de que llegue el primer comensal, el restaurante ya está en plena faena. Desde que José Carmelo Díaz y su socio, Neisar Mendoza, asumieron la gestión, el local vive una "lavada de cara" por fases, sin parar el servicio.

El nombre puede despistar a quien no lo conoce, pero aquí la mesa manda. «Lo fuerte son los fines de semana», explica Díaz, mientras aprovechan los días más flojos para rematar obras y la puesta a punto. La apuesta pasa por cuidar el espacio y sostener lo que ya tenía clientela: «Un sitio que a nivel de publicidad es muy poco conocido porque prácticamente no hay publicidad en ningún sitio. Pero vamos, una clientela muy importante, estaba en activo».

Cordero en salsa con papas sancochadas, uno de los platos estrella del restaurante. / José Carlos Guerra

Una trayectoria muy diversa

Díaz llega con una trayectoria variada: «He estado varios años de director de hotel en Barcelona», y también «estuve un año dando clases de cocina» en cursos del CEP. Ese camino le permite moverse entre sala y fogón y, sobre todo, tener claro el norte. «Siempre he intentado trabajar los productos con las recetas de Canarias», cuenta.

José Carmelo se encarga de la cocina y, su socio aporta experiencia de otra trinchera de la hostelería. «Neisar se dedica desde hace muchos años también al tema de distribución de bebidas alcohólicas y hostelería», comparte. El binomio llegó cuando la familia que llevaba el restaurante decidió dejarlo y se abrió la oportunidad de tomar el testigo. Para Díaz, el encaje era evidente: «Es un negocio ideal por la ubicación, por el tipo de comida que aquí se daba, por el local, su tamaño, el tipo de comida y el tipo de clientela que venía».

Interior de la Sociedad de Cazadores del norte de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Una carta repleta de buenas carnes

La carta mira al recetario de Gran Canaria y a los platos de caldero. Díaz lo cuenta tirando de una gran memoria gustativa: «Me encanta la cocina tradicional y buscar esos sabores que, cuando los pruebe, me resuenen a los platos de mi abuela y a la comida que hace mi tía». No le interesa la "línea moderna” por sistema. Lo que sí le atrae es mantener ese lugar que ya tenía fama de buenas carnes. «Es un sitio en el que es muy típico comer carne de cabra, oveja, cordero...», cuenta. Sin embargo, pese a reconocer que a el la carne no le apasiona, su mujer es una enamorada de este tipo de platos.

En la lista de lo más demandado de la carta, Díaz enumera sin rodeos la garbanzada, la ropa vieja y la fabada. A partir de ahí, el bloque de salsas: «Todo lo que es el cordero en salsa, carne mechada, chocos...». El pescado entra cuando el mar y la logística lo permiten: «intentamos trabajar algo de pescado con Agaete, con el tema de la cofradía… por ejemplo las sardinas».

Pulpo a la gallega. / José Carlos Guerra

Servicio para celebraciones

El restaurante forma parte de una infraestructura mayor. José Carmelo lo explica para situar a los futuros visitantes: «Esto realmente es una infraestructura muy grande que pertenece a la Sociedad de Cazadores del norte de Gran Canaria y, dentro de la instalación, se encuentran el restaurante y un campo de tiro al plato». Tanto el campo como el comedor funcionan como concesiones diferenciadas.

Entre semana, el equipo aprovecha para tareas que el fin de semana no perdona. «Estamos terminando de arreglar el salón grande, que tiene capacidad para 150 personas», señala consciente de que no solo se trata de dar almuerzos. El servicio abarca eventos como bodas, comuniones, bautizos y reservas de grupo. Y adelanta cómo se llena la temporada: «Para las comuniones ya prácticamente está todo lleno».

Exterior del comedor del restaurante Sociedad de Cazadores del norte de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Esa actividad convive con la meteorología del norte. Díaz mira la terraza y asume el límite del viento: «Es de los pocos lugares que tiene un salón grande y una terraza importante. Sin embargo, esta última no se puede usar cuando el clima decide no acompañar». El ritmo en la Sociedad de Cazadores del norte de Gran Canaria es una mezcla de cocina de cuchara, celebraciones y reformas. Y mientras tanto, el comedor sigue abriendo con el deseo de que todo el que entre, se vaya con la barriguita feliz y muchas ganas de repetir.