Thomas Ubrich, sociólogo: "El alquiler se paga todo el año; los trabajos estacionales no dan"

¿Por qué tener empleo ya no es suficiente para no sufrir exclusión social?

El informe FOESSA reconoce que desde 2018 los datos macroeconómicos muestran una tendencia muy positiva. También en términos de creación de empleo: 12 puntos más de ocupación en un sector como la construcción o la industria. Pero aun así mantenemos unas bolsas de desempleo importante, a pesar de esta mejoría. Muestra una Canarias con una tasa muy superior al conjunto del Estado y un 8% preocupante de hogares donde todas las personas activas de la vivienda están desempleadas. Son familias con una dificultad muy grande a nivel económico. También hablamos de personas que tienen empleo, pero no trabajan todas las horas que necesitan. Tienen una situación de jornada parcial indeseada, es decir, que aunque estén disponibles las ocho horas del día, o todos los días de la semana, no tienen un empleo que les permite alcanzar un salario mínimo interprofesional. Y en ese sentido, no protege el trabajar.

¿Qué problemas genera esta precariedad laboral en la vida de los canarios?

Tener un empleo insuficiente te fragiliza frente al acceso a la vivienda, claramente. Con un encarecimiento tan importante y una oferta muy por encima de lo que muchas familias pueden pagar, a pesar de tener un empleo, este no te protege, por tu dificultad de acceder, mantenerte en ella o pagar los suministros de agua y luz. Estas son dos realidades que realmente se refuerzan mutuamente. Una vivienda que expulsa, un mercado inmobiliario que no te ofrece posibilidades y un empleo que, a pesar de existir, no es suficiente.

También han presentado un informe en el que analizan el caso de Ibiza, y cumple con rasgos sociales similares a Canarias. ¿La pobreza estructural es un mal asociado a localidades en las que se desarrolla principalmente el turismo?

No es una situación de discusión coyuntural, sino que viene de lejos. Estas dificultades estructurales tienen mucho que ver con el sistema productivo o con el tipo de desarrollo social que tenemos en las Islas Canarias y como en la isla de Ibiza. Hay algunas similitudes, aunque no hemos hecho un análisis comparado, pero de alguna forma, digamos que Ibiza puede ser un poco la fotografía de lo que se puede llegar a ser en otros lugares cuando ponemos solo el foco en un monocultivo turístico y no en otros sectores de actividad. En ese caso, hemos hablado de la mejoría de la construcción y la industria en Canarias, que es algo positivo, porque no siempre está directamente relacionada con el turismo. Pero es verdad que el turismo lo que hace es que estos empleos intermitentes, esta estacionalidad puede fragilizar a la economía de muchas familias, sin lugar a duda. Necesitamos pagar el alquiler 12 meses, si trabajamos solo seis, no vamos a poder llegar.

¿Cómo han abordado esta investigación? Qué datos usan para apoyarse en sus conclusiones, además de las entrevistas en profundidad.

Tenemos una fuente propia, que es la encuesta sobre integración y necesidades sociales que hace FOESSA. Hemos llegado a una muestra de 12.289 hogares en el conjunto del Estado, 613 en todas las Islas. Esto permite tener un error estadístico muy bueno, para poder tener una información veraz y sólida sobre Canarias. Y es un esfuerzo económico y técnico muy fuerte, ya que es la única encuesta privada que llega a estos niveles y analiza las condiciones de vida. En ese sentido, el rigor y la y la fuerza de los datos nos permite afirmar lo que estamos afirmando. Además, nos apoyamos en las fuentes oficiales, cuando hablamos de pobreza monetaria, el INE lo hace mejor que nosotros, y lo complementamos a nuestro nuestros datos para diversificar todas las fuentes posibles.

Una de cada cuatro personas sufren exclusión social y una de cada tres son las que finalmente acceden al Ingreso Mínimo Vital (IMV). ¿Es un fallo sistémico?

El IMV va dirigido a las personas personas en pobreza económica. El 25,5% de los hogares canarios está en exclusión social, es decir, habla de pobreza económica, pero también habla de problemas de salud, problemas de acceso a la vivienda, de educación, de sus relaciones... Es algo más complejo. Si miramos a las ayudas existentes, el IMV es una de ellas, combinado con la Renta de Ciudadanía Canaria, vemos como no está llegando solo a un tercio de los potenciales beneficiarios en términos económicos, muy por debajo además de la media estatal que está en un 51%. Se han hecho esfuerzos en los últimos años, pero claramente insuficientes.

¿A qué responde que en Canarias, tras un aumento del 5% de los delitos racistas y xenófobos el último año, la exclusión social se dirija hacia personas extranjeras y a su vez calen tanto los discursos antiinmigración que se oyen en el resto de España y Europa?

Hay un aumento de la discriminación y es verdad que tiene mucho que ver con el con el aspecto físico, la nacionalidad o el origen de las personas y esto es un dato que nos preocupa para la cohesión de la sociedad. Es verdad que es un poco inferior al conjunto del estado, pero la tendencia es negativa. Las personas extranjeras sufren más la exclusión social y efectivamente. No la sufren porque las hayan traído de fuera, sino porque existen barreras estructurales de la sociedad misma de acogida que les impide una plena integración. Podemos hacer algo para que esta no sea una situación individual sino una respuesta colectiva a un problema colectivo. Es importante dar una respuesta desde el empleo porque estas personas contribuyen a la economía, contribuyen a al Estado del bienestar, porque vienen a participar, pero también tenemos que ofrecerles una integración real, cultural y comunitaria.