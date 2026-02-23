Torres abre a las empresas la mejora del modelo de financiación
El ministro de Política Territorial defiende ante la patronal tinerfeña las mejoras que el nuevo sistema tendrá para Canarias
Las empresas del Archipiélago podrán realizar aportaciones concretas al nuevo sistema de financiación que el Gobierno central ha propuesto a las comunidades autónomas. Tras una reunión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con CEOE-Tenerife, ambos se congratularon de haber abierto una vía de trabajo estable que permitirá al tejido empresarial realizar aportaciones concretas. «Lo importante es mantener todas las mesas abiertas y encontrar la mejor fórmula para defender los intereses de Canarias», afirmó el presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso.
Torres, que llegó a esta reunión después de haberse encontrado con representantes de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) hace dos semanas para trasladarles información acerca del nuevo modelo, volvió a reiterar que sería «un error» que el Gobierno de Canarias renunciase a los 1.100 millones de euros más que recibiría la comunidad autónoma con la nueva propuesta de financiación autonómica.
Torres explicó en la reunión los principales aspectos del nuevo modelo y el impacto que podría tener sobre las empresas de las Islas. Unos efectos que según defiende el Gobierno central serían beneficiosos para Canarias porque se incrementaría el dinero que obtendría con el Estado. Sin embargo, no opina lo mismo el Ejecutivo autonómico, que ha calculado que con el nuevo modelo el Archipiélago perdería fondos. Así lo apunta también un estudio elaborado por Federa que indica que, si no se incluyen los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF), Canarias sería la región peor financiada tras el cambio.
Ángel Víctor Torres volvió a defender que la propuesta es «claramente buena» y supone que se pueda avanzar en un asunto que debería haberse actualizado desde 2014. Bajo su punto de vista, esta propuesta es «un buen paso» para renovar el sistema, que «está caducado, que es mejorable y por tanto abierto a todas las propuestas que se puedan hacer para que sea el mejor posible».
Ahora, el Ejecutivo central se reunirá uno a uno con los gobiernos autonómicos y después la propuesta lanzada por el Estado será debatida en la próxima sesión del Consejo Política Fiscal y Financiera.
