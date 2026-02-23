La ZEC crece cinco veces más que la economía de Canarias

La Zona Especial Canaria (ZEC) crece cinco veces más que la economía del conjunto del Archipiélago. La facturación conjunta como los beneficios asociados a las empresas vinculadas y el empleo aumentaron en 2024 en mayor proporción que la economía de la región. La facturación conjunta superó por primera vez los 3.378 millones de euros y los beneficios crecieron hasta los 264,6 millones, un 16% más que el año anterior. Unos datos que reflejan el mayor valor añadido de las compañías ZEC, que con plantillas medias superiores a los 15 puestos de trabajo –el doble de la media canaria-, generan una facturación media que ronda los cinco millones de euros. Como resultado, la ZEC ya aporta más del 5% del resultado empresarial total del archipiélago.

El informe definitivo de 2024, elaborado con datos reales fiscales de las entidades, cerró con las mejores cifras de la historia de la ZEC: casi 900 empresas inscritas, más de 700 activas y más de 11.000 empleos. El avance de 2025 confirma esta evolución. La ZEC ya supera los 12.560 empleos y alcanza las 933 entidades inscritas. Solo en ese año creó casi 1.500 empleos adicionales, el mayor incremento anual desde su creación, creciendo muy por encima del conjunto del mercado laboral canario. Además, cerca del 3% de todas las empresas nuevas creadas en Canarias eligieron instalarse en la ZEC, consolidándose como uno de los polos de atracción empresarial más dinámicos del archipiélago. Si se mantiene esta trayectoria, la ZEC podría representar entre un 2% y un 3% del empleo regional y entre un 7% y un 9% del beneficio empresarial total en la próxima década.

Detrás de estos resultados destacables está la estrategia de los últimos años, centrada en especializar la promoción exterior en sectores de mayor valor añadido, junto con PROEXCA-Gobierno de Canarias, ICEX, las Cámaras y los Cabildos Insulares, así como reforzar la seguridad jurídica en coordinación con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda. Esta combinación ha permitido captar proyectos empresariales de referencia internacional que generan empleo ya actividad real en el archipiélago. Entre ellos destacan numerosas empresas tecnológicas, de I+d+i, marítimas o audiovisuales.

A esta evolución se suma el reconocimiento internacional del Financial Times, cuya división FDI distinguió a la ZEC en 2025 como la mejor zona fiscal para industrias del conocimiento en Europa. Este premio coincide con el momento de mayor expansión del régimen en sus más de 30 años desde su creación y refuerza su posición como herramienta estratégica para elevar el valor añadido que se genera desde Canarias.

El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, destacó que el régimen «ha cogido un impulso significativo, tirando de la economía canaria, creciendo por encima de ella y creando más empleo en 2025 que en cualquier otro año de su historia». Añadió que «la estrategia de atraer entidades de mayor calidad en sectores específicos ya está dando resultados tangibles», y subrayó que la ZEC avanza «con pasos firmes hacia el objetivo de retener más valor añadido y generar empleo estable en las Islas».

Hernández recordó además algunos de los casos más representativos del potencial del régimen. «La ZEC es ya una realidad que impulsa desde Canarias la tecnología para chips más innovadora del planeta, desarrollada por Wooptix; algunas de las series más vistas de plataformas como Netflix o Disney; o una de las ingenierías navales más punteras del planeta desarrollada por Ghenova, entre más de 700 historias de éxito empresarial», destacó. Unos resultados que atribuyó al esfuerzo del personal del organismo, los órganos directivos y el Gobierno en los últimos años, junto con las entidades que colaboran. «Con más recursos en los próximos años, y profundizando en la organización y estrategias actuales no tengo duda de que los resultados serán todavía mejores” concluyó.