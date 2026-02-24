Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta 26 ºC en pleno febrero: así arranca el martes en Canarias

La Aemet prevé cielos despejados con calima en Canarias, que dejará temperaturas de hasta 26 grados, aunque el polvo en suspensión tenderá a remitir por la tarde en varias islas

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El martes comienza en Canarias con cielos despejados y presencia de calima, un episodio que continuará afectando al archipiélago y que dejará temperaturas máximas de hasta 26 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El polvo en suspensión seguirá siendo protagonista, especialmente en medianías y vertientes sur, aunque tenderá a remitir a lo largo de la tarde en varias islas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos, si bien se mantendrán en valores suaves para la época.

En el mar habrá viento variable de fuerza 2 a 3, temporalmente del sur o sureste de 3 a 4 por la tarde en el sur, con marejadilla y mar de fondo del noroeste de uno a dos metros.

Previsión por islas

Gran Canaria

Cielos despejados, salvo intervalos nubosos en el litoral norte durante la noche. Calima, principalmente en medianías y vertiente sur. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las mínimas del sur.

  • Las Palmas de Gran Canaria: 19ºC / 24ºC

Lanzarote

Cielos despejados con presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del sureste, flojo en costas y moderado con intervalos de fuerte en la vertiente oeste.

  • Arrecife: 16ºC / 24ºC

Fuerteventura

Cielos despejados con calima. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso. Viento del sureste, flojo en costas y moderado con intervalos de fuerte en la vertiente oeste.

  • Puerto del Rosario: 17ºC / 23ºC

Tenerife

Cielos despejados salvo intervalos nubosos en el norte al final del día. Calima afectando sobre todo a medianías y vertiente sur, en remisión por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 26ºC

La Gomera

Predominio de cielos despejados con calima, especialmente en zonas de interior y sur. Temperaturas en ligero descenso.

San Sebastián de La Gomera: 18ºC / 26ºC

La Palma

Cielos despejados con intervalos de nubes altas y bajas en el norte por la noche. Calima en medianías y vertiente sur, remitiendo durante la tarde.

Santa Cruz de La Palma: 16ºC / 25ºC

El Hierro

Cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el norte al final del día. Calima en medianías y sur, con tendencia a mejorar por la tarde.

Valverde: 16ºC / 24ºC

