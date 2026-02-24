Aena recibe 15 galardones del Consejo Internacional de Aeropuertos por la calidad de sus aeropuertos en España

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha reconocido con un total de 15 galardones a diez aeropuertos de Aena en España en diferentes categorías dentro de su programa de calidad aeroportuaria.

Este programa pone en valor el compromiso con la mejora de la experiencia del pasajero en las instalaciones aeroportuarias con diferentes galardones. En ACI se integran 811 miembros, que operan 2.200 aeropuertos en más de 160 países. El Consejo ha concedido el premio al 'Mejor Aeropuerto Europeo' a nueve infraestructuras de la red de Aena.

Este reconocimiento, que cuenta con diferentes categorías en función del tamaño y número de pasajeros, ha recaído en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como el mejor aeropuerto de más de 40 millones de pasajeros; en el de Gran Canaria en la modalidad de entre 15 y 25 millones de pasajeros; en el de Menorca, como mejor aeropuerto de entre 2 y 5 millones de pasajeros, y en los aeropuertos de Girona-Costa Brava, Reus, El Hierro, Pamplona, Vigo y el Aeropuerto Internacional Región de Murcia en la de menos de 2 millones de pasajeros.

Las categorías

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha resultado ganador en tres categorías diferentes: 'Aeropuerto Europeo con el Personal más Amable', que reconoce la dedicación, amabilidad y cortesía del personal que trabaja en la infraestructura aeroportuaria; 'Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil', un reconocimiento que pone en valor a los aeropuertos que hacen más agradable la estancia y cuyo paso por ellos resulta más fácil e intuitivo para los pasajeros.

También ha sido reconocido como 'Aeropuerto Europeo más Agradable', que reconoce a los aeropuertos por su oferta (restaurantes, tiendas, entretenimiento) y sus esfuerzos por hacer que la espera sea agradable y cómoda. Por su parte, los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Pamplona han obtenido el premio 'Aeropuerto Europeo más Limpio', que reconoce las labores de limpieza llevadas a cabo en las instalaciones para garantizar la calidad en la experiencia del pasajero.

Además, el Aeropuerto de Reus, al igual que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, también ha recibido el premio de 'Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil'. La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual 'ACI World Airport Experience Summit' en Estambul del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026.