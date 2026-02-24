Una mujer asesinada cada cinco días en el peor inicio de año: Czarina y Yared, las víctimas del machismo en Canarias

Diez mujeres y dos menores asesinados a manos de sus parejas, exparejas o padres, respectivamente, en solo mes y medio. Son las cifras que la violencia machista y vicaria deja en España en el arranque de 2026, el peor año de la década. La lacra no cesa. La oleada de crímenes es tal que una mujer fallece cada cinco días y diez menores se han quedado huérfanos desde el 1 de enero. «Un año insoportable», calificó ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, Elma Saiz. Czarina C., de 43 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, y Yared A., de 10 y en Tenerife, son las vidas rotas de la violencia en las Islas. Ella, asesinada por su expareja; él, por su padre, que también dejó malherida a su madre, Almudena, todavía ingresada en estado grave.

«Quiero mostrar el máximo apoyo, empatía y solidaridad hacia las víctimas, sus familias y sus entornos. 2026 está siendo un año insoportable en cuanto a la violencia machista», subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Saiz, quien recordó que a las diez mujeres asesinadas hay que sumar los dos menores –en Xilxes y Arona– a los que sus padres mataron y los diez que han quedado huérfanos.

Es el caso de los hijos de Czarina C., uno de ellos en común con Ricardo, su verdugo. El menor, que no estaba en la vivienda cuando su padre asfixió a su madre, está a cargo de su abuela materna, residente también en Las Palmas de Gran Canaria. Ricardo se suicidó tras acabar con la vida de su expareja, quien se había marchado del piso que compartían unas semanas antes del crimen, cometido el 5 de enero.

La víctima constaba en el sistema Viogén por una intervención de la Policía Nacional tras recibir una alerta, en julio, de una pelea en el domicilio. Ella no quiso ratificar la denuncia y el que terminaría siendo su homicida quedó en libertad. Seis meses más tarde, la mató. «Negar la realidad de la violencia machista cuesta vidas», dijo la portavoz, que reclamó un pacto de Estado contra la violencia de género.

El peor año de la década

Las diez mujeres y los dos menores asesinados sitúan a 2026 como el peor inicio de año en casos de crímenes machistas en lo que llevamos de década.

Los números oscilan, aunque la tendencia que se había registrado era decreciente. El año pasado, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, se contabilizaron en España seis asesinatos de mujeres a manos de varones que eran sus parejas o exparejas. Un caso menos que en 2024, cuando se registraron siete crímenes machistas hasta el 29 de febrero (fue año bisiesto).

Ese 2024 también registró una leve tendencia a la baja con respecto a ese mismo intervalo en 2023, que hasta ahora lideraba esta funesta tabla. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2023 hubo ocho asesinatos machistas, la cifra más alta de lo que llevábamos de década.

Ese inicio de 2023 contrastaba con el de 2022, que fue casi un espejismo: en enero y febrero no se registró en España ni un solo asesinato machista, siendo la cifra más baja de la década. En 2021, el número de crímenes machistas durante los dos primeros meses del año fue de cuatro.

En cifras totales, aquel 2023 negro sigue siendo el peor de esta década: 58 mujeres fueron asesinadas aquel año: nueve más que en 2022 (49 mujeres asesinadas) y diez más que en 2024 (48). En 2021 se contabilizaron 48 asesinatos de mujeres por violencia machista, mientras que el año pasado abría una puerta a la esperanza: 2025 registró 46 crímenes, siendo la cifra más baja en lo que va de década.

Los precedentes

2023, por tanto, empezó como acabó: con récords de asesinatos por violencia machista en España. Un precedente nada halagüeño, dado que ese récord de los dos primeros meses acaba de ser superado con estos diez crímenes machistas. Doce, si se contemplan los asesinatos de menores como víctimas de la violencia vicaria: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de Yared, asesinado el viernes en Arona (Tenerife) a machetazos por su padre, que también hirió de gravedad a la madre.

Estas cifras desorbitadas llevaron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a calificar este fenómeno de «terrorismo machista». Pero ese no es el único dato preocupante que deja este aciago inicio de 2026: de los diez crímenes contabilizados desde el 1 de enero, el 60% de las asesinadas había interpuesto denuncias previas por malos tratos y/o amenazas contra sus agresores. Seis de los diez asesinos machistas estaban denunciados e incluso había alguna orden de alejamiento.

De las seis asesinadas que habían denunciado, tres estaban dentro de Viogén. Solo en uno de los diez casos de este año, víctima y asesino eran pareja en el momento del crimen. En los otros nueve, los asesinos eran exparejas. Dos de ellos se suicidaron tras matar a las mujeres.