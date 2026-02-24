Calima en Canarias: ¿cuándo se va? David Suárez (Aemet) pone fecha al fin del polvo y avisa de una caída brusca de temperaturas
Con el aviso amarillo activo en todas las islas, la Aemet recomienda precaución ante la reducción de visibilidad y aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre
La calima vuelve a ser protagonista en Canarias tras varios días de calor inusual, cielos turbios y termómetros por encima de los 30 grados en distintos puntos del Archipiélago. Pero la pregunta que más se repite entre los canarios es clara: ¿cuándo se va la calima?
El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, despejó este lunes la incógnita. “El polvo en suspensión comenzará a desaparecer este miércoles con la entrada de un aire frío”, explicó, aunque advirtió de que el cambio será notable y rápido.
Giro radical desde el miércoles por la tarde
Según detalló Suárez, la situación empezará a cambiar a partir de la tarde de este miércoles por la tarde, cuando una masa de aire más fría barra la calima y provoque un descenso acusado de las temperaturas.
“Puede dejar incluso precipitaciones entre la tarde-noche del miércoles y el jueves, pero sobre todo provocará una caída en los termómetros”, señaló el responsable de Aemet en las Islas.
El episodio de aire cálido africano ha dejado registros más propios del verano que del invierno. La Aldea de San Nicolás alcanzó los 32,2 grados, mientras que en el aeropuerto Tenerife Sur se superaron los 31 grados. También Adeje, Santa Cruz de Tenerife y Anaga rebasaron la barrera de los 30.
Canarias llegó a concentrar las diez temperaturas más altas del país, según los datos oficiales de Aemet.
Aviso amarillo en todas las Islas
Aunque la intensidad de la calima está lejos de los episodios históricos de 2020 y 2022 —cuando se cerraron aeropuertos por falta de visibilidad—, la Aemet mantiene activo el aviso amarillo en todo el Archipiélago.
La visibilidad ha quedado reducida a unos 3.000 metros en algunas zonas y las autoridades recomiendan:
- Evitar la exposición prolongada al aire libre
- No realizar ejercicio físico en exteriores
- Mantener puertas y ventanas cerradas
- Extremar la precaución en personas con problemas respiratorios
¿Qué tiempo hará a partir del jueves?
El “veranito” africano tiene las horas contadas. Con la llegada del aire frío, además de la desaparición progresiva del polvo sahariano, Canarias experimentará un ambiente más fresco e incluso inestable.
El contraste será notable después de varios días de calor intenso. El archipiélago pasará de temperaturas superiores a 30 grados a valores más propios de esta época del año en apenas 48 horas.
En resumen: la calima empezará a retirarse este miércoles y el jueves traerá un escenario completamente distinto, con descenso térmico y posibilidad de lluvias débiles en algunas zonas.
El invierno, al menos por ahora, vuelve a Canarias.
