Canarias entra en alerta por fenómenos costeros a partir de este miércoles

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 16:00 horas de este miércoles 25 de febrero, en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La medida afecta a El Hierro, La Gomera y La Palma, así como a los litorales norte y oeste del resto de las islas. Para el resto del archipiélago se mantiene la situación de prealerta.

Olas de hasta cinco metros y viento fuerte

Según la previsión oficial, se espera viento del norte de fuerza 7, con rachas que podrán alcanzar fuerza 8, especialmente en zonas expuestas y en los canales entre islas.

El mar combinada del noroeste podría alcanzar y superar los cuatro a cinco metros en litorales abiertos al norte y oeste, con un periodo de ola alto, especialmente al inicio del episodio. En el resto de las costas se podrían superar los dos metros de altura.

Además, el episodio coincidirá con pleamares en diferentes franjas horarias, lo que puede aumentar el impacto del oleaje en paseos marítimos y zonas costeras.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación de alerta, la Dirección General de Emergencias recomienda extremar la precaución y seguir los consejos básicos de autoprotección:

No situarse en muelles, espigones o zonas donde rompen las olas.

Evitar la pesca en áreas de riesgo.

No circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

No bañarse en playas con bandera roja ni en zonas sin vigilancia.

No realizar actividades náuticas o deportivas en áreas afectadas por la mar de fondo.

Asegurar correctamente las embarcaciones en puerto.

Avisar al 112 ante cualquier situación de emergencia.

Desde el Gobierno de Canarias insisten en mantener la calma y seguir la información oficial a través de los canales habituales.