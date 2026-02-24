Canarias registra 6,16 millones de pernoctaciones en enero pese a una leve caída del 1,37 %

Los hoteles de Canarias cerraron enero con 6,16 millones de pernoctaciones, 85.454 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone una caída del 1,37 %, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar del ligero descenso en las estancias, el número de viajeros aumentó hasta los 913.820, lo que representa 7.189 más que hace un año (+0,79 %).

Del total de clientes alojados en enero, 780.558 fueron turistas extranjeros (+0,46 %) y 133.262 residentes en España (+2,70 %). Sin embargo, las pernoctaciones de los visitantes internacionales descendieron un 1,73 %, hasta los 5,64 millones, mientras que las de los españoles crecieron un 2,87 %, alcanzando las 514.290 noches.

La estancia media bajó ligeramente, pasando de 6,89 a 6,74 días, en un contexto en el que los precios hoteleros en Canarias subieron un 4,91 % interanual.

Canarias, líder nacional en ocupación

Canarias volvió a destacar como la comunidad con mayor grado de ocupación hotelera en enero, con un 73,1 % de las plazas cubiertas, muy por encima de la media nacional (48 %).

Por zonas turísticas, el Sur de Gran Canaria registró el mayor nivel de ocupación tanto por plazas (80,3 %) como en fin de semana (80,1 %). En concreto, Mogán alcanzó el 80,2 % de ocupación por plazas y San Bartolomé de Tirajana lideró la ocupación en fin de semana con un 79,8 %.

Por su parte, Tenerife fue la isla con mayor número de pernoctaciones, superando los 2,2 millones de noches en enero.

Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor

Entre los turistas extranjeros, los viajeros procedentes del Reino Unido concentraron el 22,9 % del total de pernoctaciones de no residentes, consolidándose como primer mercado emisor desde enero de 2022.

Les siguieron Alemania (14,4 %), Francia (5,9 %), Italia (5,4 %) y Países Bajos (4,2 %).

En el conjunto de España, enero marcó un récord histórico con 17,3 millones de pernoctaciones (+3,4 %), mientras que los precios hoteleros subieron un 4,3 %, encadenando 55 meses consecutivos al alza.

Pese al leve retroceso en las noches registradas, Canarias mantiene su fortaleza turística en plena temporada alta, liderando la ocupación nacional y sosteniendo su posición como principal destino para el turismo internacional en invierno.