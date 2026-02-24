Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clavijo afea a Pedro Sánchez que no haya remitido a la UE una defensa de Canarias como RUP

El PSOE asegura que "es la derecha europea la que pone a Canarias contra las cuerdas"

El presidente Fernando Clavijo interviene desde su escaño en el Parlamento / Arturo Jiménez

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afeado este martes a su homólogo del Gobierno central, Pedro Sánchez, que no haya remitido aún una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Layen, oponiéndose a que la Unión Europea (UE) "haga un solo recorte" a las regiones ultraperiféricas (RUP) en el nuevo marco financiero plurianual.

"Suena extraño que no se sabe nada de la carta que Pedro Sánchez me dijo que iba a mandar así que, por favor, si usted la tiene, tranquilice a este Ejecutivo y a toda la sociedad canaria", demandó Clavijo al portavoz socialista, Sebastián Franquis.

Previamente, el socialista pidió una posición común de defensa de los intereses canarios en Bruselas y le haya propuesto pactar una estrategia clara en esta materia, reforzar la oficina canaria en la UE y que se siente con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que el dirigente popular diga públicamente si defiende a las RUP.

Contra las cuerdas

"Canarias se la juega en Bruselas, no en Madrid, porque la iniciativa parte de la Comisión Europea, presidida por una dirigente del Partido Popular Europeo, formación que es su socia política actual. Es la derecha europea la que pone a Canarias contra las cuerdas", insistió Franquis.

Clavijo incidió en que mientras que Francia y Portugal -los otros dos países con RUP- ya se han dirigido a Von der Leyen, España aún no haya dicho nada sobre un marco financiero que pone en peligro la financiación específica para compensar los sobrecostes de la lejanía y la insularidad.

"Canarias ya ha aprobado una estrategia específica y está a la espera de saber si es verdad que Pedro Sánchez se opone al nuevo marco financiero", concluyó Clavijo.

Noticias relacionadas

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

