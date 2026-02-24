La delegación canaria de Formación Profesional compite en el campeonato nacional SpainSkills 2026

La delegación canaria de Formación Profesional compite desde hoy en el campeonato nacional SpainSkills 2026, que se celebra en Madrid hasta el próximo 28 de febrero.

El equipo está integrado por 34 estudiantes que obtuvieron medalla de oro en la fase autonómica, acompañados por 32 docentes tutores y en representación de treinta centros públicos de todas las islas, en una cita que reúne al mejor talento de FP del país.

31 modalidades

En esta edición, el alumnado canario participa en 31 modalidades vinculadas a distintas familias profesionales, entre las que se encuentran mecatrónica, soldadura, cocina, tecnología del automóvil o desarrollo web. Estas competiciones, promovidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, tienen como objetivo visibilizar la calidad de estas enseñanzas, fomentar la innovación y conectar la formación con los estándares profesionales reales del mercado laboral.

Junto a la expedición canaria ha viajado el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, que acompaña al equipo durante el desarrollo del campeonato. Además del alumnado y sus tutores, Canarias aporta también docentes que participan como evaluadores oficiales, lo que refuerza la proyección del sistema canario de FP en el ámbito nacional y evidencia el reconocimiento externo a la preparación técnica de sus centros.

Salto internacional

Las competiciones Skills se estructuran en fases autonómica, nacional, europea y mundial, por lo que los ganadores de SpainSkills podrán representar a España en EuroSkills y, posteriormente, en WorldSkills, cuya próxima edición se celebrará en Shanghái en septiembre de 2026.

De este modo, la participación del equipo canario no solo supone competir en el ámbito estatal, sino también aspirar a situar a Canarias en la máxima referencia internacional de la Formación Profesional.