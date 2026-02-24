Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

El arte en Canarias llora la pérdida de una de sus más brillantes y queridas transformistas. Momi Chou falleció este 24 de febrero en la isla de Gran Canaria de manera repentina a los 59 años.

Durante décadas, el nombre de Momi Chou resonó con fuerza en la escena del transformismo canario, convertido en sinónimo de humor, irreverencia y espectáculo en estado puro. Transformista y artista cómica, su trayectoria fue la de una figura que supo ganarse al público desde la cercanía, la parodia y una energía desbordante que transformaba cualquier escenario en una auténtica fiesta.

Con más de 29 años dedicados al mundo del espectáculo, según ella misma compartió en distintas ocasiones, Momi Chou construyó una carrera sólida y constante en las Islas Canarias. Su presencia habitual en cabarets, salas de ocio nocturno, galas y eventos festivos la consolidó como uno de los rostros más reconocibles del transformismo cómico en el Archipiélago. Lejos de limitarse a un único formato, supo adaptarse a distintos espacios: desde monólogos cargados de ironía hasta números musicales en los que la exageración y el dramatismo formaban parte esencial del show.

El estilo de Momi Chou combinaba humor, parodia y performance teatral con una naturalidad que conectaba con públicos muy diversos. Sobre el escenario jugaba con personajes exagerados, gestos desmedidos y un lenguaje afilado que arrancaba carcajadas sin perder nunca el guiño cómplice. Su propuesta bebía del cabaret más canalla y del transformismo clásico, pero siempre con un sello propio: el de una artista que entendía el espectáculo como celebración y como espacio de libertad.

Momi Chou, arte que perdurará en la historia de Canarias

A lo largo de los años participó en numerosas propuestas destacadas dentro del panorama cultural isleño. Entre ellas, el espectáculo “Rosa Chicle”, un cabaret satírico presentado en Lanzarote como antesala del carnaval, donde compartió escenario con otros artistas transformistas en una puesta en escena marcada por el desenfado y la crítica humorística. Este tipo de montajes fue fundamental para consolidar una escena drag y transformista con identidad propia en Canarias, y Momi Chou fue parte activa de ese impulso creativo.

Su presencia también estuvo ligada a eventos reivindicativos y festivos como el I Orgullo LGTBI+ de San Mateo, donde formó parte de actuaciones públicas que celebraban la diversidad y la visibilidad. En estos espacios, su figura trascendía el mero entretenimiento para convertirse en símbolo de expresión, resistencia y alegría compartida. Porque el transformismo, en su caso, no era solo espectáculo: era también cultura, identidad y comunidad.

Además de galas y celebraciones multitudinarias, Momi Chou fue habitual en programas, salas y locales dedicados al show drag en distintas islas, formando parte esencial del tejido de ocio nocturno que daba vida a la escena artística local. Su constancia y compromiso contribuyeron a mantener vivo un género que requiere talento, disciplina y una entrega absoluta al público.

En definitiva, Momi Chou fue mucho más que una transformista cómica: fue una figura consolidada del transformismo canario, una artista que hizo del humor y la exageración un arte y que durante casi treinta años llenó escenarios de color, risas y libertad. Su trayectoria es reflejo de una pasión sostenida en el tiempo y de una escena cultural que, gracias a artistas como ella, seguirá brillando con luz propia en las Islas Canarias.