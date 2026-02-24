José Mazuelos, obispo de Canarias: «No hagamos política con los inmigrantes»

José Mazuelos, obispo de Canarias, manifestó ayer su «satisfacción y su esperanza en que próximamente pueda confirmarse la visita del Santo Padre» a Canarias. «El hecho de que León XIV haya expresado su deseo devenir a Canarias constituye ya un motivo de profunda gratitud y esperanza para nuestra Iglesia particular», añadió Mazuelos: «Somos conscientes del deseo de todo el pueblo canario de acoger al papa. Por ello, invitamos a todos a colaborar con espíritu de unidad y responsabilidad ante esta posible visita, manteniéndonos atentos exclusivamente a la información oficial que se comunique a través de los canales de la diócesis de Canarias».

Los dos obispos de Canarias, José Mazuelos y Eloy Santiago, pidieron ayer que se abandone el enfrentamiento en asuntos como la inmigración y la vivienda y que ambas cuestiones queden fuera de «esa polarización política que interesa a unos y a otros».

«Ya está bien, hay que buscar el bien común», dijo Mazuelos. Los prelados de las dos provincias canarias precisaron que no tienen constancia de que el papa León XIV haya dado instrucciones sobre cuestiones de polarización política, tras una información publicada por El País que habla de la preocupación de León XIV por el auge de la extrema derecha.

Mazuelos y Santiago transmitieron el mismo mensaje sobre cuál es la postura de la Iglesia española respecto a la inmigración. «No hagamos política con los inmigrantes para polarizar, para fomentar la división, porque al final los que sufren siempre son los excluidos y los más pobres», dijo el obispo de Canarias.

Acogida e integración

Por su parte, el obispo de Tenerife remarcó que la postura de la Iglesia española sobre la inmigración «es la de siempre: de acogida e integración», en la línea promovida por los papas Francisco y León XIV.

«Deseamos y queremos que en el ámbito político y social acabe tanta crispación y pueda haber un diálogo», añadió. Santiago recordó que la Conferencia Episcopal manifestó «reiteradamente su preocupación por discursos que favorecen la xenofobia» y se felicitó por el proyecto para regularizar la situación de miles de inmigrantes en España.

Por su lado, la diócesis de Canarias recibió el fin de semana a los coordinadores nombrados por la Conferencia Episcopal Española para la organización de la posible visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio. Los coordinadores, Yago de la Cierva y Fernando Jiménez Barriocanal, mantuvieron un encuentro de trabajo con monseñor José Mazuelos, Cristóbal Déniz y los miembros de la comisión diocesana constituida para este fin.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos relacionados con la eventual visita, entre ellos cuestiones logísticas, financiación, traslados, propuestas de actos y posibles localizaciones, así como la planificación comunicativa y organizativa necesaria ante un acontecimiento de esta magnitud.

Aprincipios de marzo está prevista la visita de una comisión de la Santa Sede, que tendrá como objetivo conocer la realidad de la diócesis y contribuir a la elaboración de una hoja de ruta preliminar. Dicha propuesta será posteriormente estudiada en el Vaticano para su eventual aprobación.

En estos momentos, la diócesis continúa trabajando con prudencia y responsabilidad en los preparativos necesarios ante la posibilidad de esta visita. No existe por ahora un plan de viaje confirmado ni un programa oficial de actos.