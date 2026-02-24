Mañana se espera un miércoles con lluvias débiles y bajada notable de temperaturas en Canarias

La jornada comenzará con cielos despejados, pero a lo largo de la mañana aumentará la nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas. A partir del mediodía no se descarta lluvia débil y ocasional en esas zonas.En Lanzarote y Fuerteventura también se esperan intervalos nubosos que tenderán a aumentar por la noche, cuando podría registrarse alguna precipitación débil, más probable en Lanzarote.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, más acusado en las máximas y especialmente en zonas de interior y medianías.El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas montañosas. Por la tarde se intensificará, con probables rachas muy fuertes en esas áreas.

En el mar se espera marejadilla aumentando a marejada, con mar de fondo del noroeste y empeoramiento del estado de la mar a lo largo de la jornada.

Previsión por islas

Lanzarote

Despejado inicialmente, aumentando a nuboso por la noche con probabilidad de lluvia débil. Temperaturas en descenso, notable en el noroeste.

Arrecife: 14 / 22 ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos, más abundantes al final del día. Descenso térmico, notable en el oeste.

Puerto del Rosario: 15 / 21 ºC

Gran Canaria

Nubosidad en el norte desde la mañana, con posibilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso generalizado de temperaturas, más acusado en el interior.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 ºC

Tenerife

Nubes en el norte y probabilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso notable de las máximas en el noreste.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC

La Gomera

Nubosidad en la vertiente norte y posible lluvia débil. Bajada notable de temperaturas en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 ºC

La Palma

Nubes en el norte desde primeras horas con posible lluvia débil. Descenso térmico generalizado.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 18 ºC

El Hierro

Aumento de la nubosidad en el norte con posible lluvia débil desde el mediodía. Temperaturas en descenso.

Valverde: 14 / 19 ºC

El miércoles estará marcado por un ambiente más fresco, viento intenso en algunas zonas y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas.