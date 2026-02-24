Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana se espera un miércoles con lluvias débiles y bajada notable de temperaturas en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Canarias un cambio en el tiempo con la llegada de lluvias débiles y un descenso generalizado de las temperaturas, que podrá ser notable en el caso de las máximas

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La jornada comenzará con cielos despejados, pero a lo largo de la mañana aumentará la nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas. A partir del mediodía no se descarta lluvia débil y ocasional en esas zonas.En Lanzarote y Fuerteventura también se esperan intervalos nubosos que tenderán a aumentar por la noche, cuando podría registrarse alguna precipitación débil, más probable en Lanzarote.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, más acusado en las máximas y especialmente en zonas de interior y medianías.El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas montañosas. Por la tarde se intensificará, con probables rachas muy fuertes en esas áreas.

En el mar se espera marejadilla aumentando a marejada, con mar de fondo del noroeste y empeoramiento del estado de la mar a lo largo de la jornada.

Previsión por islas

Lanzarote

Despejado inicialmente, aumentando a nuboso por la noche con probabilidad de lluvia débil. Temperaturas en descenso, notable en el noroeste.

  • Arrecife: 14 / 22 ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos, más abundantes al final del día. Descenso térmico, notable en el oeste.

  • Puerto del Rosario: 15 / 21 ºC

Gran Canaria

Nubosidad en el norte desde la mañana, con posibilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso generalizado de temperaturas, más acusado en el interior.

  • Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 ºC

Tenerife

Nubes en el norte y probabilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso notable de las máximas en el noreste.

  • Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC

La Gomera

Nubosidad en la vertiente norte y posible lluvia débil. Bajada notable de temperaturas en zonas altas.

  • San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 ºC

La Palma

Nubes en el norte desde primeras horas con posible lluvia débil. Descenso térmico generalizado.

  • Santa Cruz de La Palma: 14 / 18 ºC

El Hierro

Aumento de la nubosidad en el norte con posible lluvia débil desde el mediodía. Temperaturas en descenso.

  • Valverde: 14 / 19 ºC

El miércoles estará marcado por un ambiente más fresco, viento intenso en algunas zonas y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas.

TEMAS

