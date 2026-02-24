El Ministerio del Interior lo confirma: este es uno de los síntomas más peligrosos al volante entre los conductores canarios
Este síntoma se cobra la vida de 100 personas al año
El Ministerio del Interior ha compartido a través de sus redes sociales un post sobre los peligros de conducir con cansancio. "No inicies la conducción tras una jornada laboral intensa o con sueño acumulado", alertan.
Según un estudio de la DGT "hasta el 25 % (uno de cada cuatro) de los accidentes de tráfico con víctimas están relacionados con el cansancio o la somnolencia. Concretamente en las vías secundarias, uno de cada cinco siniestros con víctimas tiene la fatiga como factor concurrente".
Diferencias entre cansancio y fatiga
Aunque cansancio y fatiga pueda parecer sinónimos, la realidad es que no lo son. El cansancio es una sensación física o mental tras un esfuerzo prolongado que suele mejorar tras realizar una pausa. En cambio, la fatiga es más profunda, llegando a reducir notablemente la atención, los reflejos y la capacidad de reacción de los conductores y no siempre desaparece realizando una pausa.
Señales de fatiga en los conductores
Las autoridades recuerdan que el cuerpo avisa antes de llegar a una situación extrema. Estas son las señales de fatiga al volante:
- Microsueños o cierre involuntario de los ojos
- Parpadeo excesivo y sensación de ojos pesados
- Boca seca por esfuerzo prolongado y falta de hidratación
- El conductor empieza a notar falta de coordinación en sus movimientos al volante
- Dolor o rigidez muscular, especialmente en cuello y hombros
- Dificultad para concentrarse y despistes continuos durante el desplazamiento
- Irritabilidad o ansiedad ante determinadas situaciones de tráfico
Desde el Ministerio del Interior insisten en que conducir con estos síntomas no solo pene en riesgo la vida del conductor, sino también la del resto de usuarios de la vía. "Una de cada cuatro accidentes de tráfico con víctimas esta relacionado con el cansancio o la somnolencia", advierten.
Cómo prevenirlo
La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda seguir una serie de medidas preventivas para evitar peligros durante un desplazamiento:
- No iniciar un viaje tras una jornada laboral intensa o con sueño acumulado
- Parar cada dos horas o cada 200 kilómetros, aunque no se conciba cansancio
- Planificar el trayecto evitando las horas de mayor somnolencia
- Compartir la conducción si algún miembro del vehículo cuenta con el carné de conducir
- Realizar pausa de al menos 20 o 30 minutos
"Las horas más peligrosas son las primeras de la madrugada (entre las 4 y las 6) y cuando comienza la tarde (entre las 14 y las 16), momentos en los que el cuerpo experimenta una disminución natural de la alerta y aumenta la somnolencia. De hecho, en esos tramos horarios se concentra el 40 % de los accidentes mortales en carreteras secundarias", asegura la DGT
