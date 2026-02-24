Multa de 500 euros y perdida de 6 puntos por ignorar este gesto de un agente: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Guardia Civil junto a la Dirección General de Tráfico (DGT) trabajan con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, llevan a cabo campañas de vigilancia y controles, poniendo el foco en que los conductores respeten la normativa establecida.

Sin embargo, los conductores no solo deben estar atentos a las señales, los semáforos o las marcas viales en la calzada. También deben saber interpretar correctamente los gestos de los agentes de tráfico, ya que estas señales prevalecen sobre cualquier otra. No seguir las indicaciones de las autoridades puede acarrear graves sanciones.

El gesto más común que muchos conductores desconocen

Cuando el agente se sitúa con un brazo levantado hacia arriba y otro extendido significa que todos los vehículos que se aproximen a él tanto de frente como por detrás deben detenerse. Mediante ese gesto, el agente está indicando el alto a los conductores que podrán reanudar la marcha cuando este de nuevas instrucciones.

Estas situaciones pueden darse en los pasos de peatones a la salida de los colegios, cuando no hay semáforos y hay una multitud de personas en la calzada. De esta manera, el agente dirige el tráfico y se asegura que los conductores prioricen el paso de los peatones.

Más señales de las autoridades

Ese no es el único gesto que pueden emplear los agentes, cada movimiento tiene un significado. Cuando el agente levanta el brazo al frente con la palma abierta esta indicado que los vehículos que circulan de frente deben detenerse. Si mueve el brazo al frente con una linterna indica que los conductores puede continuar la marcha con precaución.

Para cambiar de carril porque hay un peligro en la vía por la que circulan el agente mantiene el brazo en diagonal señalando. Si mueve el brazo de arriba abajo los conductores deben reducir la velocidad, pero si ese balance es de una luz los conductores deben detenerse. El alto es obligatoria cuando el agente se encuentra con el brazo extendido de manera vertical con linterna.

Sanciones

Según el artículo 76 de la Ley de Tráfico que se considera una infracción grave "no respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes".

Los conductores que no sigan las indicaciones de los agentes de tráfico se enfrentan a sanciones que oscilan entre 200 y 500 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir. Además, en los casos más graves como huir del control, es un delito recogido en el Código Penal y el infractor puede enfrentarse a un año de prisión o multa penal.

Señales de los agentes a los conductores / Guardia Civil de Tráfico

Estas son las actitudes por las que pueden recibir sanciones los conductores

Desde el Club Europeo de Automovilistas (CEA) han explicado algunas de las situaciones más comunes por las que los conductores reciben multas: