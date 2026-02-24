La Policía Nacional lo confirma: así pueden evitar los canarios que les vacíen la cuenta bancaria con códigos QR

La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre las estafas que pueden vaciar las cuentas de los ciudadanos simplemente escaneando un código QR. Sin embargo, ha lanzado unos consejos que la sociedad debe tomar nota para evitar caer estos fraudes. "La estafa perfecta no hace ruido y esta no la ves venir. Pero que no cunda el pánico, te vamos a contar un truco rápido, infalible y fácil de ejecutar", así comienza el vídeo publicado en el perfil oficia de TikTok.

Qrishing

Según el INCIBE, "esta técnica se combina junto con la ingeniería social para lograr que los usuarios proporcionen sus credenciales mediante el escaneo de un código QR contenido en una página web, mensaje o correo electrónico. El usuario al escanearlo es redirigido a una página web, que suplanta a la de la empresa y solicitando información confidencial. Hay que tener en cuenta que si el usuario no verifica la dirección web, puede ser engañado fácilmente".

Ojo con los códigos QR / LP

Los códigos QR "los puedes encontrar ya casi en cualquier parte, en la mesa de un restaurante, en un parquímetro, en ese paquete que esperabas esperando y hasta en una supuesta multa que te han dejado en el coche".

Las autoridades explican que en tan solo tres segundos las víctimas pueden caer en una estafa. "La cámara detecta el QR, sale un enlace y en un toque estás dentro". El problema está en que "lo que parece un QR real puede llevar colocada una pegatina encima que al escanearla te dirija a una página web falsa que suele ser una réplica perfecta del sitio oficial". Todo esto con el único objetivo de conseguir los datos personales y bancarios de la víctima para vaciar sus cuentas bancarias.

Configurar la cámara

"Tanto Android como iOS te permiten configurara el escaneo de la cámara de forma que se muestre en enlace competo antes de abrirlo", explica la agente. Los ciudadanos solo deben seguir los siguientes pasos:

iOS (desde la aplicación de la cámara): ajuste > cámara > activar "escanear códigos QR"

(desde la aplicación de la cámara): ajuste > cámara > activar "escanear códigos QR" Android (desde Google Lens): configuración > Lens > desactivar "abrir URLs automáticamente"

"Activar esta función revelará el dominio real del sitio web al que te va a dirigir el código QR", asegura. El objetivo principal de la Policía Nacional es alertar a los ciudadanos de que en la prevención está la clave para evitar estafas. Con un simple gesto los ciudadanos ponen una barrera ante los ciberdelincuentes.