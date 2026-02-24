Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Hasta 26 ºC en pleno febrero: así arranca el martes en Canarias

Un entrenador de Tenerife trunca la carrera de una tenista de élite de la que abusó sexualmente

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Tenerife registra un quinto enjambre sísmico con más de 1.000 eventos desde la medianoche

José Mazuelos, obispo de Canarias: «No hagamos política con los inmigrantes»

La calima arrastra un veranito invernal que durará muy poco en Canarias

Una vida reconstruida desde el exilio
