Canarias afrontará un jueves con lluvias débiles, bajada de temperaturas y viento intenso
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias débiles y descenso de las temperaturas máximas para este jueves en Canarias, con mayor incidencia en las zonas montañosas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por lluvias débiles, descenso de las temperaturas máximas y viento del norte con rachas fuertes en varias zonas del Archipiélago.
Las precipitaciones serán en general débiles, aunque podrán ser localmente moderadas en las vertientes norte de las islas montañosas. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la costa y de forma moderada en medianías y cumbres, con bajadas que podrían ser localmente notables en zonas altas de Tenerife y Gran Canaria. Las mínimas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en áreas expuestas y rachas muy fuertes en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las vertientes este y oeste del resto de las islas.
En el mar se espera viento del norte de fuerza 5 o 6, pudiendo alcanzar fuerza 7 en algunos puntos. Habrá fuerte marejada, mar gruesa mar adentro y mar de fondo del noroeste de entre tres y cuatro metros, disminuyendo al final del día.
Previsión por islas
Lanzarote
Cielos nubosos en el noroeste con lluvias débiles más probables desde el mediodía. En el resto, intervalos nubosos que tenderán a aumentar por la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas.
- Arrecife: 17 / 23 ºC
Fuerteventura
Nuboso, con lluvias débiles en el norte. Máximas en descenso ligero a moderado. Viento del norte con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas interiores y en Jandía.
- Puerto del Rosario: 16 / 22 ºC
Gran Canaria
Nuboso en el norte con lluvias débiles persistentes, localmente moderadas. En el resto, intervalos con lluvias ocasionales. Descenso notable de temperaturas en zonas altas.
- Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 ºC
Tenerife
Lluvias débiles persistentes en el norte y chubascos ocasionales en el sur por la tarde. Bajada moderada de temperaturas en medianías y cumbres. Se prevén heladas débiles en la cumbre.
- Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 ºC
La Gomera
Nubosidad abundante en el norte con lluvias débiles. Descenso térmico moderado en zonas altas.
- San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 ºC
La Palma
Lluvias débiles persistentes en el norte y ocasionales en el resto. Temperaturas a la baja, especialmente en medianías.
- Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 ºC
El Hierro
Nuboso en el norte con lluvias débiles. Descenso de temperaturas y viento fuerte en zonas expuestas.
- Valverde: 12 / 18 ºC
La jornada estará marcada por un ambiente más fresco y ventoso, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas al norte.
