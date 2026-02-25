Canarias identifica un nueva supertierra a tan solo 91 años luz

La búsqueda de mundos más allá del Sistema Solar continúa ofreciendo resultados que amplían la comprensión del universo cercano. Un equipo científico internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha confirmado la existencia de un nuevo exoplaneta en torno a la estrella HD 176986, una enana de tipo K situada aproximadamente a 91 años luz de la Tierra. El hallazgo añade una nueva pieza al complejo puzle de este sistema planetario y refuerza el papel de Canarias como referente mundial en investigación astrofísica.

El planeta, denominado HD 176986 d, pertenece a la categoría conocida como supertierras, mundos más masivos que nuestro planeta pero significativamente menores que los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno. Sus características lo convierten además en un objeto especialmente interesante desde el punto de vista científico: se trata del planeta más lejano descubierto hasta ahora alrededor de esta estrella y uno de los más difíciles de detectar dentro de su categoría.

Los resultados han sido publicados en la revista científica internacional Astronomy and Astrophysics, una de las publicaciones especializadas más relevantes en el ámbito de la astronomía moderna.

Un sistema planetario que sigue revelando secretos

La estrella HD 176986 no es nueva para la comunidad científica. Ya en 2018 un análisis liderado por el investigador del IAC Alejandro Suárez Mascareño permitió descubrir los dos primeros planetas del sistema, denominados HD 176986 b y HD 176986 c.

Ambos mundos orbitan muy cerca de su estrella:

El planeta interior completa su órbita cada 6,5 días .

. El segundo planeta tarda aproximadamente 16,8 días.

Durante años, el equipo continuó observando el sistema mediante instrumentos de alta precisión. El objetivo era mejorar el conocimiento sobre su dinámica orbital y comprobar si podían existir señales adicionales ocultas entre los datos.

Ese seguimiento prolongado terminó dando resultados.

Según explica Nicola Nari, primer autor del estudio y estudiante de doctorado del IAC con una beca financiada por Light Bridges S.L., la señal apareció tras reunir un gran volumen de observaciones acumuladas durante años. El proceso demuestra cómo la paciencia científica y la acumulación de datos son esenciales cuando se buscan planetas pequeños o lejanos.