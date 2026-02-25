Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Ya es una certeza que el Papa viene a Tenerife, una noticia que nos llena de alegría"

El obispo Eloy Santiago invita a colaborar entre todos a preparar la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife el 12 de junio

E. D.

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Vaticano se ha encargado de confirmar lo que era un secreto a voces. El papa León XIV sera el primer santo padre en realizar un viaje apostólico a Canarias, haciendo escala en Gran Canaria y Tenerife. Su visita a España tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, según una nota oficial hecha pública por la Secretaría de Estado del Vaticano.

Nada más conocerse la noticia, el obispo Eloy Santiago destacó que entre los lugares contemplados en el itinerario papal se encuentra la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna; aunque no lo precisó, se prevé que esté en Tenerife el 12 de junio. “La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras islas —un anhelo compartido por generaciones a lo largo de más de seis siglos de presencia eclesial en Canarias— se acerca ahora de manera real y palpable”, señaló el prelado.

Para el obispo nivariense, la visita del Santo Padre constituirá “un hito sin precedentes para nuestra diócesis y para toda la comunidad canaria”. En su opinión, será “un momento de gracia, encuentro y renovación espiritual, que quedará inscrito en los anales de nuestra historia y del que todos estamos llamados a ser testigos directos”.

