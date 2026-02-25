"Ya es una certeza que el Papa viene a Tenerife, una noticia que nos llena de alegría"
El obispo Eloy Santiago invita a colaborar entre todos a preparar la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife el 12 de junio
El Vaticano se ha encargado de confirmar lo que era un secreto a voces. El papa León XIV sera el primer santo padre en realizar un viaje apostólico a Canarias, haciendo escala en Gran Canaria y Tenerife. Su visita a España tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, según una nota oficial hecha pública por la Secretaría de Estado del Vaticano.
Nada más conocerse la noticia, el obispo Eloy Santiago destacó que entre los lugares contemplados en el itinerario papal se encuentra la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna; aunque no lo precisó, se prevé que esté en Tenerife el 12 de junio. “La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras islas —un anhelo compartido por generaciones a lo largo de más de seis siglos de presencia eclesial en Canarias— se acerca ahora de manera real y palpable”, señaló el prelado.
Para el obispo nivariense, la visita del Santo Padre constituirá “un hito sin precedentes para nuestra diócesis y para toda la comunidad canaria”. En su opinión, será “un momento de gracia, encuentro y renovación espiritual, que quedará inscrito en los anales de nuestra historia y del que todos estamos llamados a ser testigos directos”.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- La Bonoloto toca en Canarias
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou