El comandante Tejero y el abogado Sagaseta: un enfrentamiento en Las Palmas que anticipó el 23F

El comandante Antonio Tejero fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria en 1963. Uno de los incidentes notables de esa etapa tuvo en la parte contraria al abogado Fernando Sagaseta, que décadas después sería testigo como diputado del asalto el 23F del Congreso de los Diputados por el mando de la Guardía Civil, fallecido este miércoles coincidiendo con la desclasificación de los papeles de la asonada. También sería uno de los protagonistas al sufrir una herida leve como consecuencia de los disparos contra el techo del Hemiciclo.

El desencuentro entre el militar y el político comunista fue en Tenoya, en concreto por el uso por parte de un grupo de mujeres de agua de riego agrícola para lavar la ropa. El libro 'Fernando Sagaseta. La vida un luchador irremediable', editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) y Editorial Prensa Canaria en 1994, de Sergio Millares Cantero, recoge la versión del letrado sobre qué ocurrió en aquel pleito entre unos vecinos y unos propietarios agrícolas. El suceso acabó a pedradas.

Represión y emersión

Tony Gallardo, dirigente del PCE, contextualiza el éxito obtenido por el abogado frente a las autoridades franquistas en una época de represión y a la vez de emersión contra el Régimen a través de acciones clandestinas. El escultor cuenta “cuando Fernando bajó con las mujeres de Tenoya por la carretera y fue una cosa famosa”, escribe Millares. “Las mujeres se insubordinaron por el problema del agua y Fernando era el abogado de ellas. Fue la policía, empezó a dar leña y ellas fueron a refugiarse en Fernando. Entonces se pone al frente de las mujeres y baja por toda la carretera hasta Las Palmas, no sé si al Gobierno Civil o al Juzgado, y logran paralizar la orden de impedir lavar en las acequias”, relata el artista.

Se trataba de una heredad de la familia Lezcano. “Se estaba estropeamdo el cultivo de plátanos por las lavadas de ropa que tenían que hacer las mujeres con los detergentes en las acequias. Los dueños habían conseguido por dos veces de Camilo Alonso Vega [ministro de la Gobernación] una ordenanza para que la acequia donde lavaban las mujeres y con la que hacían la comida, en un barrio donde no había agua de ningún tipo. En una primera vez, unos meses antes, la Guardia Civil se había tenido que marchar. Y esta segunda estaban muy cabreados”, subraya Fernando Sagaseta.

Suspensión de la orden

El letrado reclama ante el Gobierno civil que se suspenda la orden. “Tejero era el comandante de la Guardia Civil e iba a ejecutarla, entonces en una de esas tiendas canarias clásicas, tiendas donde hay de todo, Tejero estaba tomando un ron y recuerdo que con muy mala gana le di la mano y le dije que era Fernando Sagaseta, abogado, y que venía a defender los derechos de estos ciudadanos que se encuentran desamparados”.

¿Que ocurrió en el cara a cara con el que sería con los años el rostro del 23F? “A Tejero le expuse las razones y me dijo: 'Eso no cuenta para nada porque ya lleva mucho tiempo revuelto el casoy es el deseo del ministro que se cumpla de una vez', no había nada que hacer. La frase última que siempre me acordaré es: 'Ten en cuenta que se sabrá quiénes están detrás de todo esto', como diciendo que las mujeres esas no eran capaces de hacer esa lucha y que detrás de todo estaban los comunistas”.

Fernando Sagaseta intenta paralizar de manera infructuosa la orden. “Entonces regreso al Lomo de Tenoya y allí se produce la primera provocación clara. No había nada másque mujeres, hombres luchando no había ninguno, eran todo mujeres y un montón de guardias civiles. El Lomo de Tenoya es un lomo en que la acequia pasa por la ribera hacia el norte y resulta que el lomo va descendiendo de forma que si te caes llegas rodando hasta el final, que era el barranco de Tenoya. Y eran todas mujeres y un bloque de ocho o diez guardias civiles con unos mostachos tremendos que me recrodaban a los 'caimanes' que había visto en Andalucía”.

Trampa

“Por la mañana había habido una lucha en la que un teniente había resultado herido porque, al parecer, una de ellas tiró una piedra a los guardias civiles y este teniente se dirige a otra con la intención de pegarle y una de las mujeres le dice a éste: 'Pero si puedo ser tu madre'. Y al instante el teniente cayó al suelo fulminado al oír la frase que le habían dicho.

Lo llevaron a la Casa Socorro. Los mandos estaban muy preocupados por la falta de decisión y fortaleza de sus tropas. Habría 30 o 40 mujeres. Ellas decían: '¡A por ellos!' '¿Los echamos al barranco, don Fernando?'. La verdad que era una situación fastidiada para uno que acababa de salir de la cárcel, también era el único varón entre tantas mujeres. Y después me enteré que había sido una provocación de una de ellas, y que tenía instrucciones de los mismos guardias civiles para provocar y organizar una masacre. Después dirían lo de siempre, que los comunistas que habían estado en la cárcel siempre armando lío”.